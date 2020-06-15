Епархиальный суд на Урале перенес заседание по делу схиигумена Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Епархиальный суд перенес на 26 июня рассмотрение деятельности схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области, который призывал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией", сообщает в понедельник пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Ранее епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.

"Поскольку схиигумен Сергий (Романов), зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу, провести следующее заседание епархиального церковного суда 26 июня сего года. Выразить надежду, что схиигумен Сергий (Романов) сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится", - приводится текст постановления суда на сайте епархии.