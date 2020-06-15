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Религия и мировоззрение
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Епархиальный суд на Урале перенес заседание по делу схиигумена Сергия
2020-06-15T17:55
религия и мировоззрение
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Епархиальный суд на Урале перенес заседание по делу схиигумена Сергия

17:55 15.06.2020
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© Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"Схиигумен Сергий
Схиигумен Сергий
© Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Епархиальный суд перенес на 26 июня рассмотрение деятельности схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области, который призывал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией", сообщает в понедельник пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Ранее епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.
"Поскольку схиигумен Сергий (Романов), зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу, провести следующее заседание епархиального церковного суда 26 июня сего года. Выразить надежду, что схиигумен Сергий (Романов) сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится", - приводится текст постановления суда на сайте епархии.
Схиигумен Сергий
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В тексте решения также подчеркивается, что Сергий явился на заседание епархиального церковного суда, возложив на себя наперсный крест, права ношения которого был ранее лишен. Отмечается, что клирики в случае сослужения с схиигуменом Сергием, если он начнет совершать богослужения, могут как и он быть запрещены в священнослужении. Все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными.
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