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В Москве более 20 судов и медучреждений получили угрозы минирования
2020-06-15T17:54
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

В Москве более 20 судов и медучреждений получили угрозы минирования

17:54 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Двадцать два учреждения с массовым пребыванием людей, в том числе 12 больниц и родильных домов, проверяют в Москве после получения анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила об эвакуации работников и посетителей районных судов из-за поступивших угроз о "минировании".
"По состоянию на 17.30 идет проверка 12 медицинских учреждений и 10 судов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, анонимные сообщения с угрозой взрыва поступили на электронную почту социально значимых объектов, в числе которых больницы, родильные дома и суды.
Сотрудник полиции
Вчера, 16:53
В Петербурге два суда эвакуируют из-за сообщения о "минировании"
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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