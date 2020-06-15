В Москве более 20 судов и медучреждений получили угрозы минирования

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Двадцать два учреждения с массовым пребыванием людей, в том числе 12 больниц и родильных домов, проверяют в Двадцать два учреждения с массовым пребыванием людей, в том числе 12 больниц и родильных домов, проверяют в Москве после получения анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила об эвакуации работников и посетителей районных судов из-за поступивших угроз о "минировании".

"По состоянию на 17.30 идет проверка 12 медицинских учреждений и 10 судов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, анонимные сообщения с угрозой взрыва поступили на электронную почту социально значимых объектов, в числе которых больницы, родильные дома и суды.

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.