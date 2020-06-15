Слуцкий прокомментировал заявление Помпео о приговоре Уилану

Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. В понедельник Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его защита утверждает, что он стал жертвой провокации. Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану, осужденному в РФ за шпионаж, и требует его немедленного освобождения.

"Возмущение госсекретаря США приговором Полу Уилану с требованием его немедленного освобождения является вмешательством в компетенцию судебной системы России. Заявления о "тайности" проведения судебного процесса неправомочны, за процессом всегда пристально следили, в том числе с американской стороны. Обвинения Уилану предъявлены очень серьезные, которые и были доказаны в суде", - сказал Слуцкий журналистам.

Как добавил депутат, что касается призывов возвращения Уилана на его родину, для этого существуют различные варианты, "и они хорошо известны американской стороне". Слуцкий также заявил, что обсуждение обмена Уилана исключать нельзя, но для заключения подобных договоренностей между США и РФ нужна политическая воля.

"Лично я не исключал бы на корню техническое обсуждение вопроса обмена, поскольку в тюрьмах США порой в нечеловеческих условиях и по надуманным обвинениям продолжают находиться российские граждане. Их судьба нас продолжает тревожить. Но для заключения подобных договоренностей требуются политическая воля и отдельная компетенция. Пока мы не можем рассуждать, что будет дальше", - сказал Слуцкий, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Коллега Слуцкого, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк счел заявление Помпео давлением на судебную систему РФ и назвал это недопустимым.

"В США нашли новый повод для голословных обвинений в адрес России, решив, что могут себе позволить влиять на российский суд. Возможно, в США так своеобразно трактуют демократические принципы и независимость в работе судебной системы. При этом мы неоднократно сталкивались с американским правосудием, которое исключительно предвзято относится к российским гражданам", - цитирует Железняка его пресс-служба.

Он добавил, что у российских правоохранителей было достаточно прямых доказательств для обоснованного и справедливого решения суда в отношении гражданина США Уилана.

"Подобные преступления во всех государствах являются в числе наиболее тяжких, за которые в некоторых странах предусмотрено пожизненное заключение", - сказал депутат Госдумы.