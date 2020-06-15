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В Кировской области возобновили работу уличные кафе, музеи и библиотеки
2020-06-15T17:50
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кировская область, общество

В Кировской области возобновили работу уличные кафе, музеи и библиотеки

17:50 15.06.2020
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© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкМост через реку Вятку в г. Кирове
Мост через реку Вятку в г. Кирове
© Станислав Шаклеин
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Мост через реку Вятку в г. Кирове. Архивное фото
УФА, 15 июн - РИА Новости. Уличные кафе и веранды, а также музеи и библиотеки возобновили работу с соблюдением санитарных мер, сообщает оперштаб по коронавирусной инфекции в Кировской области.
"Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение возобновить работу летних уличных кафе и веранд в регионе, а также музеев и библиотек. Все вновь открывшиеся организации могут приступить к работе только при условии строжайшего соблюдения всех санитарных норм", - говорится в сообщении оперштаба.
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Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил журналистам, что постановление об этом будет готово завтра.
"Как мы договаривались, мы не вводили пропусков, не закрывали границы, не ограничивали оказание медицинской помощи по другим заболеваниям. Мы практически сразу раскрыли экономику области, и сейчас находимся на 12 месте по индексу открытости экономики. Вот огромная просьба ко всем, надеюсь, на заключительном этапе выхода из режима, соблюдать элементарные меры безопасности", - сказал журналистам Васильев.
По данным оперштаба региона, в Кировской области на 15 июня зафиксированы 2664 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 1724 из них выздоровели, 26 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кировская областьОбщество
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