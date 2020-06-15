Полиция оцепила место стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

В понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия, открыл огонь, в результате чего двое полицейских получили ранения. Раненные злоумышленником полицейские смогли задержать стрелка.

Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение. Один из полицейских, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.