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Полиция оцепила место стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
2020-06-15T17:46
стрельба на ленинском проспекте
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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Ситуация на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Наш корреспондент на месте стрельбы на Ленинском При стрельбе на Ленинском проспекте в Москве ранены 2 полицейских и 1 гражданский, огонь велся из такси, сообщили РИА Новости в экстренных службах Место происшествия - Ленинский 156 у гостиницы "Салют" близ слияния с Вернадского (район Тропарево-Никулино, Западный округ)
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2020-06-15T17:46
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стрельба на ленинском проспекте, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Полиция оцепила место стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

17:46 15.06.2020
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Место стрельбы на Ленинском проспекте оцеплено.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета.
В понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия, открыл огонь, в результате чего двое полицейских получили ранения. Раненные злоумышленником полицейские смогли задержать стрелка.
Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение. Один из полицейских, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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Стрельба на Ленинском проспектеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
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