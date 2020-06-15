https://ria.ru/20200615/1572962789.html
В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений по проблемам ЖКХ
2020-06-15T17:45
2020-06-15T17:45
новости подмосковья
госжилинспекция московской области
московская область (подмосковье)
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госжилинспекция московской области, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Госжилинспекция Московской области
за прошедшую неделю обработала в областном Центре управления регионом 4,7 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона, что на 17% меньше с позапрошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В Топ-5 городских округов, которые продемонстрировали наибольшие темпы снижения, оказались Пущино – 90%, Электрогорск - 82% , Лосино-Петровский - 72%, Воскресенск - 55%, Краснознаменск - 49%. При этом Молодежный стал единственным подмосковным муниципалитетом, из которого в ЕДС за неделю не пришло ни одной заявки", - приводятся слова руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой.
Больше всего обращений в диспетчерскую службу поступило по вопросам ненадлежащей уборки подъездов и нарушения их отделки, а также протечек кровли. Эти категории, а также "Залитие квартиры" взяты на строгий контроль Госжилинспекции. Особое внимание надзорное ведомство по-прежнему уделяет дезинфекции мест общего пользования.