В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений по проблемам ЖКХ

"В Топ-5 городских округов, которые продемонстрировали наибольшие темпы снижения, оказались Пущино – 90%, Электрогорск - 82% , Лосино-Петровский - 72%, Воскресенск - 55%, Краснознаменск - 49%. При этом Молодежный стал единственным подмосковным муниципалитетом, из которого в ЕДС за неделю не пришло ни одной заявки", - приводятся слова руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой.