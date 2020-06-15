Пензенский губернатор поручил разработать план народосбережения региона

ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подчиненным разработать региональный план народосбережения на ближайшие пять лет, в основу этого документа должны войти обращения и наказы граждан, сообщила пресс-служба правительства области.

Президент Владимир Путин 11 июня по видеосвязи провел встречу с Белозерцевым, в ходе которой отдельно остановился на ряде проблемных направлений и попросил главу региона уделить этим вопросам особое внимание. В частности, президент призвал обратить внимание на сокращение численности постоянного населения.

"Расцениваю задачу по принятию мер для недопущения снижения численности населения в Пензенской области как прямое поручение президента. Необходимо провести комплексный анализ и разработать на ближайшие пять лет план народосбережения Пензенской области", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.

Он отметил, что тенденция снижения численности населения имеет место и в других регионах, но правительству Пензенской области нужно обратить на эту проблему особое внимание, так как эта ситуация является результатом комплекса причин, связанных с медициной, социальным обслуживанием, доходами граждан и иными факторами.

Белозерцев подчеркнул, что план народосбережения необходимо составить в тесном взаимодействии с жителями, основой этого документа должны стать обращения и наказы граждан.