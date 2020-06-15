Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20200615/1572962662.html
Пензенский губернатор поручил разработать план народосбережения региона
2020-06-15T17:45
пензенская область
иван белозерцев
владимир путин
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/32/1555383283_73:402:2999:2048_1400x0_80_0_0_5543d076cf7eaf95a8c2f972bb07a13a.jpg
https://ria.ru/20200611/1572834508.html
пензенская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572962662.html?chat_room_id=1572962662
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/32/1555383283_73:402:2999:2048_1400x0_80_0_0_5543d076cf7eaf95a8c2f972bb07a13a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155538/32/1555383283_78:0:2809:2048_1400x0_80_0_0_4d4526be2ba47e08bb18bb4cb38982f2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155538/32/1555383283_692:115:2625:2048_1400x0_80_0_0_d0f8f5d41f9b763d341d7733f67e73d1.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван белозерцев, владимир путин, пензенская область, общество

Пензенский губернатор поручил разработать план народосбережения региона

17:45 15.06.2020
11
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подчиненным разработать региональный план народосбережения на ближайшие пять лет, в основу этого документа должны войти обращения и наказы граждан, сообщила пресс-служба правительства области.
Президент Владимир Путин 11 июня по видеосвязи провел встречу с Белозерцевым, в ходе которой отдельно остановился на ряде проблемных направлений и попросил главу региона уделить этим вопросам особое внимание. В частности, президент призвал обратить внимание на сокращение численности постоянного населения.
"Расцениваю задачу по принятию мер для недопущения снижения численности населения в Пензенской области как прямое поручение президента. Необходимо провести комплексный анализ и разработать на ближайшие пять лет план народосбережения Пензенской области", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
Он отметил, что тенденция снижения численности населения имеет место и в других регионах, но правительству Пензенской области нужно обратить на эту проблему особое внимание, так как эта ситуация является результатом комплекса причин, связанных с медициной, социальным обслуживанием, доходами граждан и иными факторами.
Ремонт дороги
11 июня, 21:22Пензенская область
Пензенская область выделила 862 миллиона рублей на ремонт дорог
Белозерцев подчеркнул, что план народосбережения необходимо составить в тесном взаимодействии с жителями, основой этого документа должны стать обращения и наказы граждан.
Глава региона в качестве первого предложения в новый план инициировал законопроект по недопущению нахождения детей в возрасте до 14 лет на водных объектах общего пользования без родителей. Он поручил разработать и направить в заксобрание области соответствующие изменения в региональный закон "О реализации основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Пензенской области".
001000
Обсудить 0
Пензенская областьИван БелозерцевВладимир ПутинПензенская областьОбщество
Рекомендуем
Работа сотрудников коммунальных служб
В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений по проблемам ЖКХ
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
ФНС вернула самозанятым 1,3 миллиарда рублей налогов за 2019 год
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
МИД назвал обвинения в затягивании процесса по делу Уилана абсурдными
Архитектор на стройке
Реконструкцию КДЦ в Протвино завершат в 2021 году
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов провел телефонный разговор с послом Монголии
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор: все нуждающиеся семьи в Рязанской области получают помощь
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородские инновационные проекты получат федеральные гранты
Здание конгресс-центра особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна
Подмосковная ОЭЗ "Дубна" завершила расширение территории
Производство пробирок
Резидент ОЭЗ "Дубна" станет крупнейшим производителем пробирок в России
Салехард
Победители и призеры Всероссийской олимпиады получат гранты от главы ЯНАО
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС назвали число регионов с особым противопожарным режимом
Церемония закладки первого камня на месте строительства ДОКБ в Твери
Заложен первый камень на месте строительства ДОКБ в Твери
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
На подмосковных дорогах фиксируют рекордное количество транспорта
Статуя Фемиды
Десять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Севастополь
Опрос о работе властей Севастополя пройдет 1 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Кобылкин выступил против смягчения природоохранных законов
08:19В Узбекистане число случаев COVID-19 увеличилось до 5293
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
Лента новостейМолния