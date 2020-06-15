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Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт "страшилкой"
2020-06-15T17:44
россия
дмитрий мариничев
экономика
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россия, дмитрий мариничев, экономика

Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт "страшилкой"

17:44 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Себестоимость выпуска банковской карты крайне мала, банкам нет смысла делать ее платной – это очередная "страшилка", заявил РИА Новости интернет-омбудсмен РФ и член экспертного совета Агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев.
ЦБ РФ в качестве меры поддержки торговли в связи с коронавирусом ограничил на период по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%, а также банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг. В ряде случаев банки временно отменили для клиентов эквайринговую комиссию и плату за обслуживание терминалов. Ассоциация банков России (АБР) в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предупредила, что кредитные организации на фоне этих ограничений могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к колл-центру.
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"Себестоимость выпуска банковской карты ничтожно мала, а для банка она практически ничего не стоит, чтобы на сегодняшний день делать ее платной. Вводом платы за выпуск карт, их обслуживание и использование мобильных приложений банки могут стращать правительство и, как следствие, потребителей услуг, но, на мой взгляд, это очередная "страшилка", не более того", - полагает Мариничев.
Так, по его мнению, во-первых, если основные игроки отрасли решатся на это, то более мелкие онлайн-кредитные организации воздержатся от таких нововведений, что сделает их более конкурентоспособными.
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"Во-вторых, вопрос вокруг регулирования эквайринга стоит намного глубже. Здесь в глобальном смысле речь идет о косности против новой технологической системы принятия онлайн-платежей. Нынешняя – это триумвират между владельцами пластика (потребителями), крупными банками, которые сотрудничают с ритейлом и заинтересованы в установке на кассах терминалов оплаты и получении процента с каждой онлайн-операции, и небольшими финансовыми организациями - участниками программы, с которыми ритейлу также приходится заключать договоры", - рассуждает он.
"Всем, кроме потребителей, выгодно, чтобы платежная система оставалась неизменной. У банков есть доходность от всех онлайн-операций. Эти скрытые комиссии зашиты в стоимость товара или услуги. Естественно, терять их никому не хочется… Но правительство вряд ли пойдет на ограничение внешней конкуренции с финтехкомпаниями, которые давно придумали способы ведения предпринимательской деятельности с низкой стоимостью транзакций и системами, где для оплаты не нужны даже терминалы - в роли терминалов могут выступать обычные смартфоны, а оплата осуществляться по QR-коду", - заключил Мариничев.
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РоссияДмитрий МариничевЭкономика
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