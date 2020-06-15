Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт "страшилкой"

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Себестоимость выпуска банковской карты крайне мала, банкам нет смысла делать ее платной – это очередная "страшилка", заявил РИА Новости интернет-омбудсмен РФ и член экспертного совета Агентства стратегических инициатив Дмитрий Мариничев.

ЦБ РФ в качестве меры поддержки торговли в связи с коронавирусом ограничил на период по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%, а также банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг. В ряде случаев банки временно отменили для клиентов эквайринговую комиссию и плату за обслуживание терминалов. Ассоциация банков России (АБР) в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предупредила, что кредитные организации на фоне этих ограничений могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к колл-центру.

"Себестоимость выпуска банковской карты ничтожно мала, а для банка она практически ничего не стоит, чтобы на сегодняшний день делать ее платной. Вводом платы за выпуск карт, их обслуживание и использование мобильных приложений банки могут стращать правительство и, как следствие, потребителей услуг, но, на мой взгляд, это очередная "страшилка", не более того", - полагает Мариничев.

Так, по его мнению, во-первых, если основные игроки отрасли решатся на это, то более мелкие онлайн-кредитные организации воздержатся от таких нововведений, что сделает их более конкурентоспособными.

"Во-вторых, вопрос вокруг регулирования эквайринга стоит намного глубже. Здесь в глобальном смысле речь идет о косности против новой технологической системы принятия онлайн-платежей. Нынешняя – это триумвират между владельцами пластика (потребителями), крупными банками, которые сотрудничают с ритейлом и заинтересованы в установке на кассах терминалов оплаты и получении процента с каждой онлайн-операции, и небольшими финансовыми организациями - участниками программы, с которыми ритейлу также приходится заключать договоры", - рассуждает он.