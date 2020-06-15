https://ria.ru/20200615/1572962471.html
Раненым полицейским на западе Москвы удалось задержать стрелка
2020-06-15T17:42
2020-06-15T17:42
стрельба на ленинском проспекте
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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Ситуация на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Наш корреспондент на месте стрельбы на Ленинском
При стрельбе на Ленинском проспекте в Москве ранены 2 полицейских и 1 гражданский, огонь велся из такси, сообщили РИА Новости в экстренных службах
Место происшествия - Ленинский 156 у гостиницы "Салют" близ слияния с Вернадского (район Тропарево-Никулино, Западный округ)
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2020-06-15T17:42
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стрельба на ленинском проспекте, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Раненные злоумышленником на западе Москвы
полицейские смогли задержать стрелка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД
.
В понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия, открыл огонь, в результате чего двое полицейских получили ранения.
"С целью обезвреживания нападавшего, согласно ФЗ "О полиции", сотрудниками было применено табельное огнестрельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан ранеными сотрудниками", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение.