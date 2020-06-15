Раненым полицейским на западе Москвы удалось задержать стрелка

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Раненные злоумышленником на западе Раненные злоумышленником на западе Москвы полицейские смогли задержать стрелка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД

В понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия, открыл огонь, в результате чего двое полицейских получили ранения.

"С целью обезвреживания нападавшего, согласно ФЗ "О полиции", сотрудниками было применено табельное огнестрельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан ранеными сотрудниками", - говорится в сообщении.