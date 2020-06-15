В Екатеринбурге мужчину заподозрили в избиении семимесячного ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мужчина в Екатеринбурге избил своего семимесячного ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник СУСК РФ по Свердловской области.
"Следственным отделом по Ленинскому району городу Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1983 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 13 июня подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице 8 Марта в Екатеринбурге, желая успокоить своего семимесячного сына, который плакал в коляске, нанес ребенку несколько ударов рукой. Впоследствии пострадавший ребенок был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, уточняет СУСК.