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В Екатеринбурге мужчину заподозрили в избиении семимесячного ребенка
2020-06-15T17:39
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге мужчину заподозрили в избиении семимесячного ребенка

17:39 15.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мужчина в Екатеринбурге избил своего семимесячного ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник СУСК РФ по Свердловской области.
"Следственным отделом по Ленинскому району городу Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1983 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 13 июня подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице 8 Марта в Екатеринбурге, желая успокоить своего семимесячного сына, который плакал в коляске, нанес ребенку несколько ударов рукой. Впоследствии пострадавший ребенок был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, уточняет СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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