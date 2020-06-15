В Кировской области возобновили работу уличные кафе, музеи и библиотеки

"Как мы договаривались, мы не вводили пропусков, не закрывали границы, не ограничивали оказание медицинской помощи по другим заболеваниям. Мы практически сразу раскрыли экономику области, и сейчас находимся на 12 месте по индексу открытости экономики. Вот огромная просьба ко всем, надеюсь, на заключительном этапе выхода из режима, соблюдать элементарные меры безопасности", - сказал журналистам Васильев.