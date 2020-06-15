Полиция раскрыла детали инцидента со стрельбой на западе Москвы

"Сегодня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.