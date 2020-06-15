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Полиция раскрыла детали инцидента со стрельбой на западе Москвы
2020-06-15T17:35
стрельба на ленинском проспекте
москва
происшествия
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стрельба на ленинском проспекте, москва, происшествия

Полиция раскрыла детали инцидента со стрельбой на западе Москвы

17:31 15.06.2020 (обновлено: 17:35 15.06.2020)
15419
© РИА НовостиМесто вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
© РИА Новости
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Прохожий открыл стрельбу по полицейским на западе Москвы, предположительно, из травматического пистолета, сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка МВД.
"Сегодня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью обезвреживания нападавшего, согласно ФЗ "О полиции", сотрудниками было применено табельное огнестрельное оружие.
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
Вчера, 17:06
Опубликовано видео с места перестрелки в Москве
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Стрельба на Ленинском проспектеМоскваПроисшествия
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