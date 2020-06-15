https://ria.ru/20200615/1572961617.html
Полиция раскрыла детали инцидента со стрельбой на западе Москвы
2020-06-15T17:31
2020-06-15T17:35
стрельба на ленинском проспекте
москва
происшествия
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стрельба на ленинском проспекте, москва, происшествия
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Прохожий открыл стрельбу по полицейским на западе Москвы
, предположительно, из травматического пистолета, сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка МВД.
"Сегодня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью обезвреживания нападавшего, согласно ФЗ "О полиции", сотрудниками было применено табельное огнестрельное оружие.