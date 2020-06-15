Врио главы ЕАО попросил о помощи в ликвидации последствий града

"Обращение о поддержке временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн направил сегодня, 15 июня 2020 года, сразу после того, как лично посетил пострадавший населённый пункт и оценил масштаб ущерба. По состоянию на вечер понедельника он составил около 60 миллионов рублей. В настоящий момент в посёлке Николаевка работает восемь комиссий по оценки ущерба. Окончательное заключение о нанесенном ущербе они сделают к 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении.