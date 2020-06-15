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Врио главы ЕАО попросил о помощи в ликвидации последствий града
2020-06-15T17:28
ростислав гольдштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
еврейская автономная область
общество
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ростислав гольдштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), еврейская автономная область, общество

Врио главы ЕАО попросил о помощи в ликвидации последствий града

17:28 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ростислав Гольдштейн. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 июн – РИА Новости. Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн обратился в федеральный центр с просьбой выделить региону средства на ликвидацию последствий сильного града в поселке Николаевка, ущерб от которого достиг 60 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
Ранее сообщалось, что град размером с голубиное яйцо обрушился на Николаевку в субботу вечером, были повреждены крыши домов и социальных объектов, автомобили, остекление теплиц, погибли огородные посадки. В поселке работают комиссии по оценке ущерба, туда прибыли спасатели, введен режим локальной ЧС.
Град, выпавший в поселке Николаевка Еврейской автономной области
Вчера, 07:39
В ЕАО спасатели МЧС отправились в пострадавший от града поселок
"Обращение о поддержке временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн направил сегодня, 15 июня 2020 года, сразу после того, как лично посетил пострадавший населённый пункт и оценил масштаб ущерба. По состоянию на вечер понедельника он составил около 60 миллионов рублей. В настоящий момент в посёлке Николаевка работает восемь комиссий по оценки ущерба. Окончательное заключение о нанесенном ущербе они сделают к 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к вечеру понедельника определено, что сильный дождь с градом и ураганным ветром повредил кровли 34 многоквартирных и около тысячи частных жилых домов, двух школ, больницы, дома культуры. В некоторых зданиях выбиты стёкла. В посёлке нарушено электроснабжение жилого сектора. Уничтожены посевы. От собственников жилья уже принято 424 заявления.
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По данным пресс-службы, на ликвидацию последствий этой ЧС из резервного фонда правительства ЕАО уже направлены 900 тысяч рублей, в том числе на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ. Но их не достаточно для ликвидации последствий.
"Масштабы чрезвычайной ситуации и возможности бюджета Еврейской автономии не позволяют в полной мере обеспечить финансирование ликвидации её последствий. Учитывая это, я вышел с инициативой к Юрию Петровичу (Трутневу) поддержать жителей региона и оказать финансовую помощь за счет средств резервного фонда правительства РФ в размере 54,8 миллиона рублей. Инициатива была поддержана. Средства будут доведены до региона ближайшее время", – приводятся в сообщении слова Гольдштейна.
Отмечается, что всего в зоне ЧС работают 173 человека, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 72 человека и 9 единиц техники. Из областного резерва в поселок отправлены стройматериалы, из фонда непредвиденных расходов правительства Еврейской автономной области 879,3 тысячи рублей на оплату ветровлагозащитной ткани для защиты крыш от дождя на время ремонта.
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Ростислав ГольдштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Еврейская автономная областьОбщество
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