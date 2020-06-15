Десять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работников и посетителей десяти районных судов Москвы эвакуировали из-за поступивших угроз о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Лефортовский, Измайловский, Басманный, Чертановский, Преображенский, Бутырский, Кузьминский, Нагатинский, Коптевский и Черемушкинский суды были эвакуированы из-за поступивших анонимных угроз о минировании", - рассказал собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.