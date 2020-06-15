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Десять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
2020-06-15T17:21
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Десять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

17:21 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работников и посетителей десяти районных судов Москвы эвакуировали из-за поступивших угроз о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Лефортовский, Измайловский, Басманный, Чертановский, Преображенский, Бутырский, Кузьминский, Нагатинский, Коптевский и Черемушкинский суды были эвакуированы из-за поступивших анонимных угроз о минировании", - рассказал собеседник агентства.
Чили
5 июня, 04:31
Посольство России в Чили получило сообщение о минировании
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
Молоток в зале судебных заседаний
3 июня, 16:50
Москвич получил условный срок за ложное минирование магазина
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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