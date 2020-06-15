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Распространение нового коронавируса
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В Непале число заразившихся коронавирусом превысило шесть тысяч
2020-06-15T17:26
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, непал, в мире

В Непале число заразившихся коронавирусом превысило шесть тысяч

17:26 15.06.2020
85
© Flickr / Asian Development BankМашина скорой помощи в Непале
Машина скорой помощи в Непале
© Flickr / Asian Development Bank
Машина скорой помощи в Непале. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Непале превысило шесть тысяч, сообщает министерство здравоохранения и народонаселения страны на своей странице в Twitter.
По данным министерства, за последние сутки в стране был выявлен 451 случай заражения COVID-19, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 6211. В общей сложности в стране умерли 19 пациентов с коронавирусом.
Во второй провинции выявлено 2280 заразившихся, в пятой провинции – 1741 случай.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНепалВ мире
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