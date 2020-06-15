В Непале число заразившихся коронавирусом превысило шесть тысяч

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Непале превысило шесть тысяч, сообщает министерство здравоохранения и народонаселения страны на своей странице в Twitter.
По данным министерства, за последние сутки в стране был выявлен 451 случай заражения COVID-19, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 6211. В общей сложности в стране умерли 19 пациентов с коронавирусом.
Во второй провинции выявлено 2280 заразившихся, в пятой провинции – 1741 случай.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.