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СК проверит действия полицейского, применившего силу к подростку
2020-06-15T17:19
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
краснодарский край
темрюкский район
темрюк
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), краснодарский край, темрюкский район, темрюк, происшествия

СК проверит действия полицейского, применившего силу к подростку

17:19 15.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
СОЧИ, 15 июн – РИА Новости. МВД и СК в Темрюке проводят проверку действий полицейского, который применил силу к пьяному 17-летнему подростку, говорится в сообщениях СУСК РФ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В понедельник в СМИ была опубликована видеозапись, на которой полицейский применяет физическую силу в отношении подростка. Мужчина в форме на видео матерится, бросает подростка на пол и скручивает ему руки. За кадром девушка-оператор плачет и просит отпустить парня.
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"В Темрюке организована проверка по факту применения насилия сотрудником полиции в отношении молодого человека… В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Однако по данным полиции, подросток первым напал на инспектора. В ГУ МВД по Краснодарскому краю отмечают, что в воскресенье в дежурную часть ОМВД России Темрюкского района женщина сообщила, что жильцы соседней квартиры шумят и выбрасывают из окна различные предметы, также из-за двери доносятся крики, а на лестничной клетке есть следы крови. Прибывшие полицейские стали уточнять у молодых людей в квартире обстоятельства возникновения на лестничной площадке следов крови. В это время в квартиру зашел молодой человек с видимыми признаками опьянения.
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"(Он - ред.) начал вести себя агрессивно по отношению к полицейским и выражался нецензурной бранью. На неоднократные требования о прекращении противоправных действий не реагировал. В ходе возникшего конфликта молодой человек напал на сотрудника полиции. В соответствии с законодательством инспектор ППСП применил физическую силу", - говорится в сообщении регионального ГУ МВД.
Уточняется, что подросток был доставлен в районную больницу для прохождения медосвидетельствования. В организме обследуемого был обнаружен алкоголь.
"Решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Санкциями данных статей предусмотрен административный арест до 15 суток. Также в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников ППС в указанной ситуации", - отмечают в региональном главке.
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Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Краснодарский крайТемрюкский районТемрюкПроисшествия
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