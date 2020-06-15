СК проверит действия полицейского, применившего силу к подростку

СОЧИ, 15 июн – РИА Новости. МВД и МВД и СК Темрюке проводят проверку действий полицейского, который применил силу к пьяному 17-летнему подростку, говорится в сообщениях СУСК РФ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В понедельник в СМИ была опубликована видеозапись, на которой полицейский применяет физическую силу в отношении подростка. Мужчина в форме на видео матерится, бросает подростка на пол и скручивает ему руки. За кадром девушка-оператор плачет и просит отпустить парня.

"В Темрюке организована проверка по факту применения насилия сотрудником полиции в отношении молодого человека… В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.

Однако по данным полиции, подросток первым напал на инспектора. В ГУ МВД по Краснодарскому краю отмечают, что в воскресенье в дежурную часть ОМВД России Темрюкского района женщина сообщила, что жильцы соседней квартиры шумят и выбрасывают из окна различные предметы, также из-за двери доносятся крики, а на лестничной клетке есть следы крови. Прибывшие полицейские стали уточнять у молодых людей в квартире обстоятельства возникновения на лестничной площадке следов крови. В это время в квартиру зашел молодой человек с видимыми признаками опьянения.

"(Он - ред.) начал вести себя агрессивно по отношению к полицейским и выражался нецензурной бранью. На неоднократные требования о прекращении противоправных действий не реагировал. В ходе возникшего конфликта молодой человек напал на сотрудника полиции. В соответствии с законодательством инспектор ППСП применил физическую силу", - говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Уточняется, что подросток был доставлен в районную больницу для прохождения медосвидетельствования. В организме обследуемого был обнаружен алкоголь.