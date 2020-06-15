В Подмосковье 56 человек оштрафовали за отсутствие масок в транспорте

"В Московской области оштрафовали 56 человек за нарушение масочного режима в общественном транспорте. Ношение масок в общественных местах – на остановках, автобусных и железнодорожных станциях, а также в общественном транспорте по-прежнему является обязательным", - говорится в сообщении.