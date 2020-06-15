https://ria.ru/20200615/1572960545.html
В Подмосковье 56 человек оштрафовали за отсутствие масок в транспорте
2020-06-15T17:19
2020-06-15T17:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Почти 60 пассажиров общественного транспорта Московской области
оштрафовали на 4 тысячи рублей за отсутствие масок в понедельник утром, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В Московской области оштрафовали 56 человек за нарушение масочного режима в общественном транспорте. Ношение масок в общественных местах – на остановках, автобусных и железнодорожных станциях, а также в общественном транспорте по-прежнему является обязательным", - говорится в сообщении.
Согласно КоАП Московской области с 12 мая за отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
"Сегодня утром свыше 96% пассажиров общественного транспорта позаботились о средствах индивидуальной защиты. Маски использовали 97% человек в автобусах и 96% в железнодорожном транспорте", - рассказали в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.