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В Подмосковье 56 человек оштрафовали за отсутствие масок в транспорте
2020-06-15T17:19
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В Подмосковье 56 человек оштрафовали за отсутствие масок в транспорте

17:19 15.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса
Сотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Почти 60 пассажиров общественного транспорта Московской области оштрафовали на 4 тысячи рублей за отсутствие масок в понедельник утром, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В Московской области оштрафовали 56 человек за нарушение масочного режима в общественном транспорте. Ношение масок в общественных местах – на остановках, автобусных и железнодорожных станциях, а также в общественном транспорте по-прежнему является обязательным", - говорится в сообщении.
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Согласно КоАП Московской области с 12 мая за отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
"Сегодня утром свыше 96% пассажиров общественного транспорта позаботились о средствах индивидуальной защиты. Маски использовали 97% человек в автобусах и 96% в железнодорожном транспорте", - рассказали в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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