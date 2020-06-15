https://ria.ru/20200615/1572960526.html
ЦИК обновил рекомендации по санитарной безопасности на голосовании
2020-06-15T17:24
2020-06-15T17:24
голосование по поправкам в конституцию
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
элла памфилова
конституция рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, элла памфилова, конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
ЦИК опубликовал на сайте обновленные рекомендации для избирательных комиссий по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса
, при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию, включающие выдачу участникам голосования санитарного набора с одноразовой маской, перчатками и индивидуальной ручкой.
Как отмечается в документе, рекомендации согласованы с Роспотребнадзором
и утверждены главным санитарным врачом РФ Анной Поповой
.
"Перед проходом к помещению (месту) голосования должен быть оборудован пункт, на котором обеспечивается: дезинфекция рук участников голосования, выдача участнику голосования санитарного набора, включающего в себя одноразовую маску, перчатки и индивидуальную ручку", - отмечается в документе.
Указывается, что на подходе к помещению для голосования необходимо организовать температурный контроль, для чего участки должны быть оборудованы бесконтактными термометрами.
Для членов избирательных комиссий также должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты, в том числе одноразовые маски, перчатки, защитные экраны для лица, антисептики и дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей.
Ранее в конце мая ЦИК направлял избиркомам в регионы рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции при подготовке и проведении голосования. Однако позднее председатель ЦИК Элла Памфилова
заявила, что рекомендации были доработаны. Она подчеркнула, что ЦИК взял на себя обеспечение всех участников общероссийского голосования по поправкам в конституцию масками, перчатками и одноразовыми ручками.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.