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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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ЦИК обновил рекомендации по санитарной безопасности на голосовании
2020-06-15T17:24
голосование по поправкам в конституцию
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коронавирус covid-19
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анна попова
элла памфилова
конституция рф
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ЦИК обновил рекомендации по санитарной безопасности на голосовании

17:24 15.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ЦИК опубликовал на сайте обновленные рекомендации для избирательных комиссий по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию, включающие выдачу участникам голосования санитарного набора с одноразовой маской, перчатками и индивидуальной ручкой.
Как отмечается в документе, рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и утверждены главным санитарным врачом РФ Анной Поповой.
"Перед проходом к помещению (месту) голосования должен быть оборудован пункт, на котором обеспечивается: дезинфекция рук участников голосования, выдача участнику голосования санитарного набора, включающего в себя одноразовую маску, перчатки и индивидуальную ручку", - отмечается в документе.
Указывается, что на подходе к помещению для голосования необходимо организовать температурный контроль, для чего участки должны быть оборудованы бесконтактными термометрами.
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Для членов избирательных комиссий также должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты, в том числе одноразовые маски, перчатки, защитные экраны для лица, антисептики и дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей.
Ранее в конце мая ЦИК направлял избиркомам в регионы рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции при подготовке и проведении голосования. Однако позднее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что рекомендации были доработаны. Она подчеркнула, что ЦИК взял на себя обеспечение всех участников общероссийского голосования по поправкам в конституцию масками, перчатками и одноразовыми ручками.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЭлла ПамфиловаКонституция РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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