ЦИК обновил рекомендации по санитарной безопасности на голосовании

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ЦИК опубликовал на сайте обновленные рекомендации для избирательных комиссий по профилактике рисков, связанных с распространением ЦИК опубликовал на сайте обновленные рекомендации для избирательных комиссий по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса , при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию, включающие выдачу участникам голосования санитарного набора с одноразовой маской, перчатками и индивидуальной ручкой.

Как отмечается в документе, рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и утверждены главным санитарным врачом РФ Анной Поповой

"Перед проходом к помещению (месту) голосования должен быть оборудован пункт, на котором обеспечивается: дезинфекция рук участников голосования, выдача участнику голосования санитарного набора, включающего в себя одноразовую маску, перчатки и индивидуальную ручку", - отмечается в документе.

Указывается, что на подходе к помещению для голосования необходимо организовать температурный контроль, для чего участки должны быть оборудованы бесконтактными термометрами.

Для членов избирательных комиссий также должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты, в том числе одноразовые маски, перчатки, защитные экраны для лица, антисептики и дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей.

Ранее в конце мая ЦИК направлял избиркомам в регионы рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции при подготовке и проведении голосования. Однако позднее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что рекомендации были доработаны. Она подчеркнула, что ЦИК взял на себя обеспечение всех участников общероссийского голосования по поправкам в конституцию масками, перчатками и одноразовыми ручками.