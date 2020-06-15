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СМИ: в Пакистане индийских дипломатов арестовали за участие в ДТП
2020-06-15T17:18
кашмир
нью-дели
пакистан
индия
в мире
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кашмир, нью-дели, пакистан, индия, в мире

СМИ: в Пакистане индийских дипломатов арестовали за участие в ДТП

17:18 15.06.2020
128
© Flickr / kash_ifПакистанская полиция
Пакистанская полиция
© Flickr / kash_if
Пакистанская полиция. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн – РИА Новости. Полиция Исламабада арестовала двух индийских дипломатов из состава Верховной комиссии Индии (дипмиссии) в Пакистане при попытке скрыться с места ДТП, сообщает пакистанский телеканал Geo TV.
Как сообщает телеканал со ссылкой на очевидцев, ехавший с превышением скорости автомобиль BMW попытался скрыться после того, как около 8 утра сбил пешехода. Отмечается, что в результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Машина была заблокирована толпой собравшихся, которые передали находившихся в ней двух человек в руки полиции.
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Ранее индийские СМИ сообщили, что два дипломата пропали в понедельник утром в Исламабаде.
Инцидент произошел через несколько недель после того, как два пакистанских дипломата в Нью-Дели, работавших в визовом отделе, были обвинены в шпионаже и депортированы.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
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После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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КашмирНью-ДелиПакистанИндияВ мире
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