Путин сравнил борьбу с последствиями пандемии с военным временем

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин сравнил действия российских властей в борьбе с последствиями коронавируса с военным временем, отметив, что тогда за считанные недели было запущено производство танков, а сегодня власти должны работать еще лучше.
Во время совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы директор ООО "Спортивный клуб "Альбатрос" Сергей Беланов из Калининграда поблагодарил Путина за большое количество программ поддержки, запущенных в кратчайшие сроки.
"За несколько недель вывезли все промышленные предприятия почти из европейской части и с ходу в поле запустили производство и уже танки поставляли на фронт. Поэтому в наших-то условиях мы обязаны это сделать и работать еще лучше. Но вам за оценку спасибо, мне это очень приятно слышать", — сказал на это Путин.
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