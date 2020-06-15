Путин сравнил борьбу с последствиями пандемии с военным временем

"За несколько недель вывезли все промышленные предприятия почти из европейской части и с ходу в поле запустили производство и уже танки поставляли на фронт. Поэтому в наших-то условиях мы обязаны это сделать и работать еще лучше. Но вам за оценку спасибо, мне это очень приятно слышать", — сказал на это Путин.