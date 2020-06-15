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Путин сравнил борьбу с последствиями пандемии с военным временем
2020-06-15T17:18
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Путин сравнил борьбу с последствиями пандемии с военным временем

17:18 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин сравнил действия российских властей в борьбе с последствиями коронавируса с военным временем, отметив, что тогда за считанные недели было запущено производство танков, а сегодня власти должны работать еще лучше.
Во время совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы директор ООО "Спортивный клуб "Альбатрос" Сергей Беланов из Калининграда поблагодарил Путина за большое количество программ поддержки, запущенных в кратчайшие сроки.
"За несколько недель вывезли все промышленные предприятия почти из европейской части и с ходу в поле запустили производство и уже танки поставляли на фронт. Поэтому в наших-то условиях мы обязаны это сделать и работать еще лучше. Но вам за оценку спасибо, мне это очень приятно слышать", — сказал на это Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей БелановКоронавирусыВладимир ПутинКалининградОбщество
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