ФНС вернула самозанятым 1,3 миллиарда рублей налогов за 2019 год

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служба ( Федеральная налоговая служба ( ФНС ) России перечислила самозанятым 1,3 миллиарда рублей уплаченных за 2019 год налогов, сообщил глава ведомства Даниил Егоров

"Мы с первого числа начали выплаты за налоги, уплаченные в 2019 году. Общая сумма налогов, уплаченных в 2019 году, у нас составляет 1,5 миллиарда рублей. Мы уже перечислили 1,3 миллиарда", - сказал Егоров на совещании у президента РФ по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Остальные средства, по его словам, будут перечислены, как только плательщики налога на профессиональный доход, которым положены эти выплаты, привяжут к приложению "Мой налог" свои банковские карты.

Налог на профессиональный доход - это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который действует в ряде регионов России: можно установить на своем смартфоне специальное приложение, зарегистрироваться в нем и работать легально, не посещая налоговую службу. Ставка налога составляет 4% от выручки при работе с физическими и 6% - при работе с юридическими лицами.

При регистрации самозанятый получает бонус в 10 тысяч рублей, которыми может оплатить свои первые налоги. Президент РФ в рамках мер поддержки бизнеса в условиях коронавируса поручил вернуть самозанятым уплаченные за прошлый год налог. Кроме того, плательщикам налога на профессиональный доход предоставлен дополнительный налоговый капитал – так называемый налоговый бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Его можно будет использовать на уплату налога на профессиональный доход до конца текущего года.

"Что касается начисления бонусов – в 00 часов 00 минут первого июня всем самозанятым бонусы были начислены на уплату налогов. Более 730 тысяч человек теперь этими начислениями могут воспользоваться", - сообщил Егоров.