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ФНС вернула самозанятым 1,3 миллиарда рублей налогов за 2019 год
2020-06-15T17:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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ФНС вернула самозанятым 1,3 миллиарда рублей налогов за 2019 год

17:36 15.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России перечислила самозанятым 1,3 миллиарда рублей уплаченных за 2019 год налогов, сообщил глава ведомства Даниил Егоров.
"Мы с первого числа начали выплаты за налоги, уплаченные в 2019 году. Общая сумма налогов, уплаченных в 2019 году, у нас составляет 1,5 миллиарда рублей. Мы уже перечислили 1,3 миллиарда", - сказал Егоров на совещании у президента РФ по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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Остальные средства, по его словам, будут перечислены, как только плательщики налога на профессиональный доход, которым положены эти выплаты, привяжут к приложению "Мой налог" свои банковские карты.
Налог на профессиональный доход - это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который действует в ряде регионов России: можно установить на своем смартфоне специальное приложение, зарегистрироваться в нем и работать легально, не посещая налоговую службу. Ставка налога составляет 4% от выручки при работе с физическими и 6% - при работе с юридическими лицами.
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При регистрации самозанятый получает бонус в 10 тысяч рублей, которыми может оплатить свои первые налоги. Президент РФ в рамках мер поддержки бизнеса в условиях коронавируса поручил вернуть самозанятым уплаченные за прошлый год налог. Кроме того, плательщикам налога на профессиональный доход предоставлен дополнительный налоговый капитал – так называемый налоговый бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Его можно будет использовать на уплату налога на профессиональный доход до конца текущего года.
"Что касается начисления бонусов – в 00 часов 00 минут первого июня всем самозанятым бонусы были начислены на уплату налогов. Более 730 тысяч человек теперь этими начислениями могут воспользоваться", - сообщил Егоров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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