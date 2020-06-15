https://ria.ru/20200615/1572960272.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 11 879
2020-06-15T17:15
2020-06-15T17:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
молдавия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости.
Число выявленных заболевших с коронавирусом
в Молдавии
за сутки выросло на 139, до 11879, всего за время пандемии умерли 411 человек, сообщил в понедельник на брифинге глава национального центра общественного здоровья Николай Фуртунэ.
Ранее власти Молдавии сообщили о 11740 зарегистрированных случаях коронавируса, 406 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 11879. Всего 6794 человека были вылечены, а 411 скончались из-за COVID-19", - сообщил Фуртунэ.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. С 15 июня республика восстановила авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.