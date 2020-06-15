В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 11 879

КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших с Число выявленных заболевших с коронавирусом Молдавии за сутки выросло на 139, до 11879, всего за время пандемии умерли 411 человек, сообщил в понедельник на брифинге глава национального центра общественного здоровья Николай Фуртунэ.

Ранее власти Молдавии сообщили о 11740 зарегистрированных случаях коронавируса, 406 из которых стали летальными.

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 11879. Всего 6794 человека были вылечены, а 411 скончались из-за COVID-19", - сообщил Фуртунэ.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. С 15 июня республика восстановила авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.