"Россия сегодня" стало фотохост-агентством празднования 75-летия Победы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" стало официальным фотохост-агентством празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом статусе оно будет осуществлять съемки и поставлять эксклюзивный контент со всех юбилейных площадок в России.
"Россия сегодня" создаст и будет наполнять мультимедийный фотографический раздел на официальном сайте торжеств, где фотоматериалы можно будет бесплатно скачивать в высоком разрешении. Фотоизображения праздничных мероприятий станут также доступны пользователям смартфонов на платформах iOS и Android через специально разработанное мобильное приложение в App Store и Google Play.
Доступ к фотоизображениям можно будет получить и в специальных терминалах на площадке Международного пресс-центра, который будет работать в здании центрального выставочного зала Манеж (Манежная пл., д. 1).
В рамках празднования 75-летия Победы МИА "Россия сегодня" на площадке Международного пресс-центра в Манеже также развернет интерактивную фотовыставку "Европа, спасенная от войны". В экспозицию войдут лучшие кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива легендарного предшественника агентства — "Совинформбюро".
Радость освобожденных Праги и Кракова, Софии и Белграда, уличные ликования победы и великая горечь людских утрат навеки запечатлены на снимках фронтовых репортеров Ольги Ландер, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других. Экспонаты выставки будут оснащены QR-кодами, по которым желающие при наведении смартфонов смогут не только увидеть, но и услышать рассказы о запечатленных на них событиях, исторических обстоятельствах, в которых они были сделаны, о людях, ставших их героями.
С помощью технологий дополненной реальности посетители также получат возможность ознакомиться с кадрами кинохроники, документальными видео- и фотоматериалами, расширяющими представленную в экспозиции информацию. Кроме того, пользователи смогут выделить некоторые из объектов, представленных на фотографиях, и получить дополнительную информацию о них.
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