"Россия сегодня" стало фотохост-агентством празднования 75-летия Победы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Международное информационное агентство Международное информационное агентство "Россия сегодня" стало официальным фотохост-агентством празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом статусе оно будет осуществлять съемки и поставлять эксклюзивный контент со всех юбилейных площадок в России.

Доступ к фотоизображениям можно будет получить и в специальных терминалах на площадке Международного пресс-центра, который будет работать в здании центрального выставочного зала Манеж (Манежная пл., д. 1).

В рамках празднования 75-летия Победы МИА "Россия сегодня" на площадке Международного пресс-центра в Манеже также развернет интерактивную фотовыставку "Европа, спасенная от войны". В экспозицию войдут лучшие кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива легендарного предшественника агентства — "Совинформбюро".

Радость освобожденных Праги и Кракова, Софии и Белграда, уличные ликования победы и великая горечь людских утрат навеки запечатлены на снимках фронтовых репортеров Ольги Ландер, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других. Экспонаты выставки будут оснащены QR-кодами, по которым желающие при наведении смартфонов смогут не только увидеть, но и услышать рассказы о запечатленных на них событиях, ​исторических обстоятельствах, в которых они были сделаны, о людях, ставших их героями.