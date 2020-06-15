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"Россия сегодня" стало фотохост-агентством празднования 75-летия Победы
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новости агентства, общество

"Россия сегодня" стало фотохост-агентством празднования 75-летия Победы

17:11 15.06.2020 (обновлено: 17:25 15.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь РуссакЛоготип МИА "Россия сегодня"
Логотип МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" стало официальным фотохост-агентством празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом статусе оно будет осуществлять съемки и поставлять эксклюзивный контент со всех юбилейных площадок в России.
"Россия сегодня" создаст и будет наполнять мультимедийный фотографический раздел на официальном сайте торжеств, где фотоматериалы можно будет бесплатно скачивать в высоком разрешении. Фотоизображения праздничных мероприятий станут также доступны пользователям смартфонов на платформах iOS и Android через специально разработанное мобильное приложение в App Store и Google Play.
Доступ к фотоизображениям можно будет получить и в специальных терминалах на площадке Международного пресс-центра, который будет работать в здании центрального выставочного зала Манеж (Манежная пл., д. 1).
В рамках празднования 75-летия Победы МИА "Россия сегодня" на площадке Международного пресс-центра в Манеже также развернет интерактивную фотовыставку "Европа, спасенная от войны". В экспозицию войдут лучшие кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива легендарного предшественника агентства — "Совинформбюро".
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Вчера, 14:01
Волин назвал МИА "Россия сегодня" и RT лидерами по работе с аудиторией
Радость освобожденных Праги и Кракова, Софии и Белграда, уличные ликования победы и великая горечь людских утрат навеки запечатлены на снимках фронтовых репортеров Ольги Ландер, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других. Экспонаты выставки будут оснащены QR-кодами, по которым желающие при наведении смартфонов смогут не только увидеть, но и услышать рассказы о запечатленных на них событиях, ​исторических обстоятельствах, в которых они были сделаны, о людях, ставших их героями.
С помощью технологий дополненной реальности посетители также получат возможность ознакомиться с кадрами кинохроники, документальными видео- и фотоматериалами, расширяющими представленную в экспозиции информацию. Кроме того, пользователи смогут выделить некоторые из объектов, представленных на фотографиях, и получить дополнительную информацию о них.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
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