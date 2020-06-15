Минздрав Ивановской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

"Растет число госпитализированных и тяжелых больных. В стационаре находится 856 человек, в том числе на койках с кислородом 220 человек, в предыдущие сутки было 170 человек, то есть добавилось 50 человек. Еще недавно эта цифра показалась бы нереальной. На аппаратах ИВЛ находятся 15 пациентов. Свободна для пациентов с COVID-19 - 101 койка", - сказал Фокин.