https://ria.ru/20200615/1572959722.html
Минздрав Ивановской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
2020-06-15T17:11
2020-06-15T17:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ивановская область
владимирская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ивановская область, владимирская область, общество
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости.
Количество пациентов в тяжелом состоянии, у которых подтверждена коронавирусная инфекция
, в Ивановской области
увеличивается, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 13 июня, в Ивановской области зарегистрированы 3508 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлен 91 диагноз. Из новых случаев - обследованы как поступившие в стационар с ОРВИ и пневмониями 63 человека, по контакту с ранее заболевшими заразились 27 человек. Один заболевший прибыл в регион из Владимирской области
.
"Растет число госпитализированных и тяжелых больных. В стационаре находится 856 человек, в том числе на койках с кислородом 220 человек, в предыдущие сутки было 170 человек, то есть добавилось 50 человек. Еще недавно эта цифра показалась бы нереальной. На аппаратах ИВЛ находятся 15 пациентов. Свободна для пациентов с COVID-19 - 101 койка", - сказал Фокин.
За сутки выписаны 10 человек, всего в регионе выздоровели 1388 пациентов с подтвержденным COVID-19. Умерли 27 пациентов, во всех случаях были сопутствующие патологии.
"Вот уже четыре дня у нас коэффициент распространения инфекции менее единицы, что позволяет говорить о том, что мы пошли на снижение заболеваемости", - сказал Фокин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.