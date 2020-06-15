Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572959722.html
Минздрав Ивановской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
2020-06-15T17:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ивановская область
владимирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_0:195:2893:1822_1400x0_80_0_0_4ae15fceba3446264ba342fe77968284.jpg
ивановская область
владимирская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572959722.html?chat_room_id=1572959722
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_0:195:2893:1822_1400x0_80_0_0_4ae15fceba3446264ba342fe77968284.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_a14d37980864d92b0af0d5ef7619b77f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_655:0:2703:2048_1400x0_80_0_0_ae41af37b007da6f50a13742c885fca1.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ивановская область, владимирская область, общество

Минздрав Ивановской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

17:11 15.06.2020
622
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Количество пациентов в тяжелом состоянии, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, в Ивановской области увеличивается, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 13 июня, в Ивановской области зарегистрированы 3508 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлен 91 диагноз. Из новых случаев - обследованы как поступившие в стационар с ОРВИ и пневмониями 63 человека, по контакту с ранее заболевшими заразились 27 человек. Один заболевший прибыл в регион из Владимирской области.
"Растет число госпитализированных и тяжелых больных. В стационаре находится 856 человек, в том числе на койках с кислородом 220 человек, в предыдущие сутки было 170 человек, то есть добавилось 50 человек. Еще недавно эта цифра показалась бы нереальной. На аппаратах ИВЛ находятся 15 пациентов. Свободна для пациентов с COVID-19 - 101 койка", - сказал Фокин.
За сутки выписаны 10 человек, всего в регионе выздоровели 1388 пациентов с подтвержденным COVID-19. Умерли 27 пациентов, во всех случаях были сопутствующие патологии.
"Вот уже четыре дня у нас коэффициент распространения инфекции менее единицы, что позволяет говорить о том, что мы пошли на снижение заболеваемости", - сказал Фокин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
020000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИвановская областьВладимирская областьОбщество
Рекомендуем
В больнице
В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Санкт-Петербург
В Петербурге число жертв коронавируса достигло 635
Медики на крыльце красной зоны
В России в ближайшие дни начнутся испытания вакцины от COVID-19 на людях
В больнице
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
В Вологодской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
Врио главы КБР приняли в состав регионального волонтерского движения
Глава Кабардино-Балкарии рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Воронежской области более двух тысяч человек вылечились от коронавируса
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК обновил рекомендации по санитарной безопасности на голосовании
Уличное кафе
В Кировской области возобновили работу уличные кафе, музеи и библиотеки
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число случаев COVID-19 в Португалии превысило 37 тысяч
Автомобиль Прокуратуры России
В Ингушетии проверят жалобы медиков на невыплату надбавок
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Приамурье число жертв COVID-19 достигло шести человек
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области превысило три тысячи
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве частично перекрыли движение в районе Ленинского проспекта
Оперативные службы на месте вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Раненный при стрельбе в Москвы полицейский находится в тяжелом состоянии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
Лента новостейМолния