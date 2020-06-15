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Запуск ракеты "Рокот" без украинских деталей запланировали на 2022 год
2020-06-15T17:06
алексей варочко
роскомос
космос - риа наука
рокот
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алексей варочко, роскомос, космос - риа наука, рокот

Запуск ракеты "Рокот" без украинских деталей запланировали на 2022 год

17:06 15.06.2020
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© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.ХруничеваРакета-носитель "Рокот"
Ракета-носитель Рокот
© Фото : пресс-служба ГКНПЦ им.Хруничева
Ракета-носитель "Рокот". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот", созданной без украинских комплектующих, намечается через два года, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко.
"Рокоты" производятся на базе снимаемых с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ. Новая ракета получила название "Рокот-М", в ней будет использоваться российская система управления вместо производившейся в Харькове.
Пуск ракеты-носителя легкого класса Рокот с блоком космических аппаратов связи Гонец-М и юстировочным космическим аппаратом Блиц-М с космодрома Плесецк
8 июня, 10:42Сказано в эфире
Эксперт о производстве ракет "Рокот": Украина потеряла очень многоеРоссия возобновляет изготовление легких конверсионных ракет "Рокот" без Украины. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что без российской кооперации украинский ОПК в этой области ничего из себя не представляет.
"Первый пуск ракеты космического назначения "Рокот-М" планируется осуществить в 2022 году", - сказал Варочко.
По его словам, предприятие рассматривает ракету "Рокот-М" как оптимальное решение для запусков на орбиту малых и средних космических аппаратов.
"Учитывая перспективы развития этого сегмента спутникового рынка, в числе потенциальных заказчиков ракеты-носителя "Рокот-М" могут быть российские и зарубежные операторы спутниковых систем, национальные космические агентства, организации, научно-исследовательские институты", - пояснил Варочко.
Пуск ракеты-носителя Рокот с космодрома Плесецк
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С 2000 по 2019 годы был осуществлен 31 пуск ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк с 74 космическими аппаратами. Последний пуск с использованием украинской системы управления был выполнен в декабре 2019 года с тремя спутниками связи "Гонец-М".
Как сообщалось в 2019 году в материалах Центра Хруничева, имевшихся в распоряжении РИА Новости, общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-М" оценивалась в 3,4 миллиарда рублей.
В материалах отмечалось, что до 2028 года по программе можно было использовать для космических пусков более 40 снимаемых с боевого дежурства УР-100Н УТТХ.
Ракета-носитель Рокот. Архивное фото
22 июня 2019, 03:37РИА Наука
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