Запуск ракеты "Рокот" без украинских деталей запланировали на 2022 год

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот", созданной без украинских комплектующих, намечается через два года, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот", созданной без украинских комплектующих, намечается через два года, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко

"Рокоты" производятся на базе снимаемых с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ. Новая ракета получила название "Рокот-М", в ней будет использоваться российская система управления вместо производившейся в Харькове.

"Первый пуск ракеты космического назначения "Рокот-М" планируется осуществить в 2022 году", - сказал Варочко.

По его словам, предприятие рассматривает ракету "Рокот-М" как оптимальное решение для запусков на орбиту малых и средних космических аппаратов.

"Учитывая перспективы развития этого сегмента спутникового рынка, в числе потенциальных заказчиков ракеты-носителя "Рокот-М" могут быть российские и зарубежные операторы спутниковых систем, национальные космические агентства, организации, научно-исследовательские институты", - пояснил Варочко.

С 2000 по 2019 годы был осуществлен 31 пуск ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк с 74 космическими аппаратами. Последний пуск с использованием украинской системы управления был выполнен в декабре 2019 года с тремя спутниками связи "Гонец-М".

Как сообщалось в 2019 году в материалах Центра Хруничева, имевшихся в распоряжении РИА Новости, общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-М" оценивалась в 3,4 миллиарда рублей.