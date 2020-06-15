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Мэр Барселоны выступила против сноса памятника Колумбу
2020-06-15T16:58
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
христофор колумб
барселона (город)
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, христофор колумб, барселона (город), в мире

Мэр Барселоны выступила против сноса памятника Колумбу

16:58 15.06.2020
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкПамятник Христофору Колумбу в Барселоне
Памятник Христофору Колумбу в Барселоне
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
Памятник Христофору Колумбу в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Мэр Барселоны Ада Колау выступила против сноса памятника Христофору Колумбу в городе, однако считает необходимым разместить на нем информацию об историческом контексте открытия Америки.
С инициативой сноса памятника выступила несколько дней назад глава парламентской группы En Comu Podem в региональном парламенте Джессика Альбиак, поскольку Колумб, по ее выражению, "сделал возможной колонизацию территорий с помощью геноцида". Впрочем, вскоре депутат передумала и заявила, что надо не сносить памятник, а "контекстуализировать" его. "В любом случае, нам нужны спокойные дебаты", - написала она в Twitter. Вопрос о Колумбе возник в связи с обсуждением антирасистских акций протеста в США.
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Мэр Барселоны Ада Колау, представляющая партию Barcelona en Comú (En Comú Podem и Barcelona en Comú близки левой партии Podemos), высказалась против сноса, поскольку "этот памятник - икона города Барселона, хорошо это или плохо, со всем, что это подразумевает".
"Памятник Колумбу – часть памяти города Барселона. Все эксперты в области демократической памяти, с которыми мы консультировались, считают более интересным оставить статую как критику и чтобы было объяснение", - заявила мэр в интервью каталонской радиостанции RAC-1.
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По мнению Колау, можно установить на памятник табличку с объяснениями или устроить возле него выставку.
Она также напомнила, что в 2018 году по распоряжению мэрии в городе был снесен памятник судовладельцу и предпринимателю, первому маркизу Комильяса Антонио Лопесу, жившему в XIX веке, который занимался в том числе работорговлей. "Но это не значит, что надо поступать аналогично со всеми статуями", - сказала Колау.
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