Мэр Барселоны выступила против сноса памятника Колумбу

МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Мэр Мэр Барселоны Ада Колау выступила против сноса памятника Христофору Колумбу в городе, однако считает необходимым разместить на нем информацию об историческом контексте открытия Америки

С инициативой сноса памятника выступила несколько дней назад глава парламентской группы En Comu Podem в региональном парламенте Джессика Альбиак, поскольку Колумб, по ее выражению, "сделал возможной колонизацию территорий с помощью геноцида". Впрочем, вскоре депутат передумала и заявила, что надо не сносить памятник, а "контекстуализировать" его. "В любом случае, нам нужны спокойные дебаты", - написала она в Twitter. Вопрос о Колумбе возник в связи с обсуждением антирасистских акций протеста в США.

Мэр Барселоны Ада Колау, представляющая партию Barcelona en Comú (En Comú Podem и Barcelona en Comú близки левой партии Podemos), высказалась против сноса, поскольку "этот памятник - икона города Барселона, хорошо это или плохо, со всем, что это подразумевает".

"Памятник Колумбу – часть памяти города Барселона. Все эксперты в области демократической памяти, с которыми мы консультировались, считают более интересным оставить статую как критику и чтобы было объяснение", - заявила мэр в интервью каталонской радиостанции RAC-1

По мнению Колау, можно установить на памятник табличку с объяснениями или устроить возле него выставку.