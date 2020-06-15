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В Крыму разрешили работу автокинотеатров
2020-06-15T16:55
распространение нового коронавируса
культура
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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культура, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму разрешили работу автокинотеатров

16:55 15.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкАвтокинотеатр
Автокинотеатр
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Автокинотеатр. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил работу автокинотеатров и механических аттракционов в республике, соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.
"Действие настоящего подпункта не распространяется на деятельность в области демонстрации кинофильмов в формате автокинотеатра", - говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.
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Кроме того, разрешена деятельность механических аттракционов (за исключением лабиринтов), а также снимаются ограничения по предоставлению дополнительного профессионального образования.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 363 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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