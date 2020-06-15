В Крыму разрешили работу автокинотеатров

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил работу автокинотеатров и механических аттракционов в республике, соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

"Действие настоящего подпункта не распространяется на деятельность в области демонстрации кинофильмов в формате автокинотеатра", - говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, разрешена деятельность механических аттракционов (за исключением лабиринтов), а также снимаются ограничения по предоставлению дополнительного профессионального образования.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 363 человека.