https://ria.ru/20200615/1572958903.html
В Вологодской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
2020-06-15T16:54
2020-06-15T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
вологодская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, вологодская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вологодская область
пока не готова ко второму этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу
, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Сегодня мы не можем принять решение по снятию ограничений второго этапа", – сказал Кувшинников на заседании оперштаба региона.
Как пояснил губернатор, если по таким критериям, как доля свободного коечного фонда и охват населения тестированием регион соответствует условиям перехода ко второму этапу снятия мер по COVID-19, то коэффициент распространения инфекции, составляющий 1,08, превышает установленные параметры (0,8).
При этом Кувшинников не исключил, что решение о дальнейшем снятии ограничений может быть принято на этой неделе.
Согласно данным регионального оперштаба, на понедельник в Вологодской области подтверждено 1302 случая COVID-19, прирост за сутки составил 18 случаев. Выздоровел 781 человек, скончались – 13.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.