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В Вологодской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
2020-06-15T16:54
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В Вологодской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

16:54 15.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вологодская область пока не готова ко второму этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Сегодня мы не можем принять решение по снятию ограничений второго этапа", – сказал Кувшинников на заседании оперштаба региона.
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Как пояснил губернатор, если по таким критериям, как доля свободного коечного фонда и охват населения тестированием регион соответствует условиям перехода ко второму этапу снятия мер по COVID-19, то коэффициент распространения инфекции, составляющий 1,08, превышает установленные параметры (0,8).
При этом Кувшинников не исключил, что решение о дальнейшем снятии ограничений может быть принято на этой неделе.
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Согласно данным регионального оперштаба, на понедельник в Вологодской области подтверждено 1302 случая COVID-19, прирост за сутки составил 18 случаев. Выздоровел 781 человек, скончались – 13.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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