В Вологодской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. пока не готова ко второму этапу снятия ограничительных мер по Вологодская область пока не готова ко второму этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу , сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Сегодня мы не можем принять решение по снятию ограничений второго этапа", – сказал Кувшинников на заседании оперштаба региона.

Как пояснил губернатор, если по таким критериям, как доля свободного коечного фонда и охват населения тестированием регион соответствует условиям перехода ко второму этапу снятия мер по COVID-19, то коэффициент распространения инфекции, составляющий 1,08, превышает установленные параметры (0,8).

При этом Кувшинников не исключил, что решение о дальнейшем снятии ограничений может быть принято на этой неделе.

Согласно данным регионального оперштаба, на понедельник в Вологодской области подтверждено 1302 случая COVID-19, прирост за сутки составил 18 случаев. Выздоровел 781 человек, скончались – 13.