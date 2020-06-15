Глава Кабардино-Балкарии рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

НАЛЬЧИК, 15 июн - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков назвал ситуацию с распространением в республике COVID-19 стабильной, но напряженной, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В понедельник Коков провел заседание регионального оперативного штаба.

"Коков отметил, что ситуация в республике с распространением коронавирусной инфекции остается стабильной, но напряженной. Спада пока не наблюдается", - говорится в сообщении.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора КБР Жирослана Пагова, в республике зарегистрировано 3975 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выздоровели 1962 человека, погибли 39. В госпиталях находятся 1289 пациентов, в реанимациях – 55 человек, на ИВЛ - 22. На амбулаторном лечении – 1176 больных. Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов рассказал, что в Кабардино-Балкарии на сегодняшний день для лечения COVID-19 в семи медицинских учреждениях развернуто 1583 койки, в том числе 721 – с кислородом. Работу госпиталей обеспечивают 257 врачей, 683 специалиста среднего и младшего медицинского звена.

"В соответствии с последними рекомендациями, расширен перечень показаний для госпитализации. Теперь в больницы поступают все заболевшие из группы риска и старше 65 лет без учета степени поражения легких", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Коков отменил ряд введенных в республике ограничений, разрешив с 16 мая работу парикмахерских, прогулки и занятия спортом.