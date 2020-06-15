https://ria.ru/20200615/1572958675.html
Глава Кабардино-Балкарии рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе
2020-06-15T16:52
2020-06-15T16:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
казбек коков
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек коков, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
НАЛЬЧИК, 15 июн - РИА Новости.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков
назвал ситуацию с распространением в республике COVID-19
стабильной, но напряженной, сообщает пресс-служба руководителя региона.
В понедельник Коков провел заседание регионального оперативного штаба.
"Коков отметил, что ситуация в республике с распространением коронавирусной инфекции остается стабильной, но напряженной. Спада пока не наблюдается", - говорится в сообщении.
По словам руководителя регионального Роспотребнадзора
КБР Жирослана Пагова, в республике зарегистрировано 3975 подтвержденных случаев заражения COVID-19, выздоровели 1962 человека, погибли 39. В госпиталях находятся 1289 пациентов, в реанимациях – 55 человек, на ИВЛ - 22. На амбулаторном лечении – 1176 больных. Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов рассказал, что в Кабардино-Балкарии на сегодняшний день для лечения COVID-19 в семи медицинских учреждениях развернуто 1583 койки, в том числе 721 – с кислородом. Работу госпиталей обеспечивают 257 врачей, 683 специалиста среднего и младшего медицинского звена.
"В соответствии с последними рекомендациями, расширен перечень показаний для госпитализации. Теперь в больницы поступают все заболевшие из группы риска и старше 65 лет без учета степени поражения легких", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Коков отменил ряд введенных в республике ограничений, разрешив с 16 мая работу парикмахерских, прогулки и занятия спортом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.