https://ria.ru/20200615/1572958592.html
Путин: надо решить, какие меры по поддержке экономики следует продлить
2020-06-15T16:50
2020-06-15T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
экономика
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Дмитрий М.
Лучше уж ничего не делайте. Меньше вреда от вас будет
29
Андрей Елагин
А чего "продумывать"? Алексей Навальный уже разжевал и в рот положил, только глотай.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Нужно проанализировать и решить, какие меры поддержки экономики и граждан надо продлить, заявил президент РФ Владимир Путин
на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Ранее на совещании Путин попросил правительство донастроить меры по поддержке экономики и граждан, если есть сбои. По его словам, впереди непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни.
"В этой связи напомню, что период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекают. Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ", - сказал Путин.
"Ну, вот смотрите, например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают - это, как правило, работающие пенсионеры. Но вот на работу они выйти не могут, а выплаты заканчиваются. Надо подумать. Я прошу правительство представить предложения", - добавил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.