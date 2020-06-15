Путин: надо решить, какие меры по поддержке экономики следует продлить

Ранее на совещании Путин попросил правительство донастроить меры по поддержке экономики и граждан, если есть сбои. По его словам, впереди непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни.

"В этой связи напомню, что период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекают. Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ", - сказал Путин.