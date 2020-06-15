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Путин: надо решить, какие меры по поддержке экономики следует продлить
2020-06-15T16:59
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Путин: надо решить, какие меры по поддержке экономики следует продлить

16:50 15.06.2020 (обновлено: 16:59 15.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нужно проанализировать и решить, какие меры поддержки экономики и граждан надо продлить, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Ранее на совещании Путин попросил правительство донастроить меры по поддержке экономики и граждан, если есть сбои. По его словам, впереди непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни.
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"В этой связи напомню, что период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекают. Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ", - сказал Путин.
"Ну, вот смотрите, например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают - это, как правило, работающие пенсионеры. Но вот на работу они выйти не могут, а выплаты заканчиваются. Надо подумать. Я прошу правительство представить предложения", - добавил президент.
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Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Лучше уж ничего не делайте. Меньше вреда от вас будет
15 июня, 18:55
Дмитрий М.
1940303
А чего "продумывать"? Алексей Навальный уже разжевал и в рот положил, только глотай.
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Андрей Елагин
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