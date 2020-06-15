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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572958468.html
В Аргентине задержали более ста человек, отмечавших открытие бара
2020-06-15T16:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аргентина
буэнос-айрес (город)
в мире
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коронавирус covid-19, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире

В Аргентине задержали более ста человек, отмечавших открытие бара

16:49 15.06.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoАвтомобиль полиции Аргентины
Автомобиль полиции Аргентины
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Автомобиль полиции Аргентины. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июн - РИА Новости. Более 100 человек были задержаны за нарушение эпидемиологических протоколов во время праздника, устроенного в честь открытия после карантина одного из баров в аргентинской провинции Сан-Луис, сообщает телеканал TN.
"По меньшей мере 106 человек, праздновавших открытие забегаловки, были задержаны… В заведении не соблюдались правила социальной дистанции, установленные провинцией для предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, в заведении были несовершеннолетние", - сообщает СМИ.
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Празднование проходило в городе Сан-Луис (столица одноименной провинции), правоохранители узнали о нем из прямой трансляции, которая велась в Facebook.
В настоящее время жесткий карантин действует в Буэнос-Айресе и еще нескольких городах, большинство регионов уже отменили обязательную изоляцию и разрешили снова открыть рестораны и бары, но при условии, что будет обеспечено соблюдение социальной дистанции между людьми.
Количество посетителей бара в Сан-Луисе в разы превышало установленные ограничениями пределы.
В Аргентине зафиксировано 31 577 случаев заболевания COVID-19, скончались 833 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
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