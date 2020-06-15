В Аргентине задержали более ста человек, отмечавших открытие бара

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июн - РИА Новости. Более 100 человек были задержаны за нарушение эпидемиологических протоколов во время праздника, устроенного в честь открытия после карантина одного из баров в аргентинской провинции Сан-Луис, сообщает телеканал TN.
"По меньшей мере 106 человек, праздновавших открытие забегаловки, были задержаны… В заведении не соблюдались правила социальной дистанции, установленные провинцией для предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, в заведении были несовершеннолетние", - сообщает СМИ.
Празднование проходило в городе Сан-Луис (столица одноименной провинции), правоохранители узнали о нем из прямой трансляции, которая велась в Facebook.
В настоящее время жесткий карантин действует в Буэнос-Айресе и еще нескольких городах, большинство регионов уже отменили обязательную изоляцию и разрешили снова открыть рестораны и бары, но при условии, что будет обеспечено соблюдение социальной дистанции между людьми.
Количество посетителей бара в Сан-Луисе в разы превышало установленные ограничениями пределы.
В Аргентине зафиксировано 31 577 случаев заболевания COVID-19, скончались 833 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.