В Аргентине задержали более ста человек, отмечавших открытие бара

"По меньшей мере 106 человек, праздновавших открытие забегаловки, были задержаны… В заведении не соблюдались правила социальной дистанции, установленные провинцией для предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, в заведении были несовершеннолетние", - сообщает СМИ.