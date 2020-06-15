Сенатор: ограничение числа абортов приведет к криминальным операциям

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Официальное ограничение числа абортов приведет к криминальным операциям, от которых может пострадать здоровье женщин, считает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова в ежегодном докладе заявила, что система защиты права ребенка на жизнь, а также от насилия нуждается в дополнительных законодательных мерах. В их числе она назвала ограничение продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменение системы финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов. В Московском патриархате поддержали ее предложение.
"Я считаю, нужно больше проводить разъяснительную работу, чтобы молодежь знала, как сделать так, чтобы до абортов не доходило", - сказала сенатор.
При этом ограничивать официально количество операций неправильно, считает парламентарий. "Это может привести к криминальным абортам", - полагает Бибикова. Кроме того, нельзя лишать женщин права выбора, отметила она.