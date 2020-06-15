Прибывших в Ростовскую область из-за рубежа разместили в обсерваторах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Сорок три россиянина из числа прибывших в воскресенье в Ростовскую область вывозными авиарейсам размещены в обсерваторах, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.
"Вчера за день мы приняли три борта с нашими соотечественниками из-за рубежа, и в обсерваторы за вчерашний день госпитализировали троих человек, прибывших из Гоа, 38 - из Армении и двух жителей Дагестана, прибывших из Вьетнама", - сказала она.
По ее данным, на сегодняшний день в стационарах лечение получают 755 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 33,2%.
Всего в области зарегистрировано 7641 случай заболевания коронавирусом, в том числе 160 за последние сутки. За весь период в области выздоровели 2979 человек, умерли 67. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 32 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.