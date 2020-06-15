Прибывших в Ростовскую область из-за рубежа разместили в обсерваторах

По ее данным, на сегодняшний день в стационарах лечение получают 755 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 33,2%.

Всего в области зарегистрировано 7641 случай заболевания коронавирусом, в том числе 160 за последние сутки. За весь период в области выздоровели 2979 человек, умерли 67. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 32 человека.