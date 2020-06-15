Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572957978.html
Прибывших в Ростовскую область из-за рубежа разместили в обсерваторах
2020-06-15T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна быковская
коронавирусы
здоровье - общество
ростовская область
армения
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_f839b76e9b433f7b5b664b72786f50b1.jpg
ростовская область
армения
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572957978.html?chat_room_id=1572957978
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_f839b76e9b433f7b5b664b72786f50b1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_a33b6629c8c274a6fc9388200ed5f3ab.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_fa976eb913627ec9593509ce0a7f33b0.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна быковская, коронавирусы, здоровье - общество, ростовская область, армения, общество

Прибывших в Ростовскую область из-за рубежа разместили в обсерваторах

16:44 15.06.2020
64
© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Сорок три россиянина из числа прибывших в воскресенье в Ростовскую область вывозными авиарейсам размещены в обсерваторах, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.
"Вчера за день мы приняли три борта с нашими соотечественниками из-за рубежа, и в обсерваторы за вчерашний день госпитализировали троих человек, прибывших из Гоа, 38 - из Армении и двух жителей Дагестана, прибывших из Вьетнама", - сказала она.
По ее данным, на сегодняшний день в стационарах лечение получают 755 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 33,2%.
Всего в области зарегистрировано 7641 случай заболевания коронавирусом, в том числе 160 за последние сутки. За весь период в области выздоровели 2979 человек, умерли 67. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 32 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна БыковскаяКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРостовская областьАрменияОбщество
Рекомендуем
Детский сад
В Ростовской области выявили COVID-19 в дежурных группах детсадов
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Армении в Россию
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Россия предложила создать международный фотобанк истории Второй мировой
Роберт Кочарян
Суд перенес рассмотрение жалобы экс-главы Армении Кочаряна
Аэропорт в Ростове-на-Дону
Из Еревана в Ростов-на-Дону вывозным рейсом вернулись 109 россиян
Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Все военные парады, запланированные на юге России на 24 июня, состоятся
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Екатеринбурга вылетел в Ереван
Виды Перми
В Пермском крае турфирмам разрешили возобновить работу дистанционно
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым
Путин сравнил борьбу с последствиями пандемии с военным временем
Автомобиль полиции в Киеве
В Киеве проведут расследование после драки у суда с участием полицейских
Москва во время действия режима самоизоляции
Восстановление экономики Москвы может занять больше года
Третий госпиталь для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республике
В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции до 22 июня
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
Министр здравоохранения РСФСР Андрей Воробьев
Ученый рассказал о наследии первого министра здравоохранения Воробьева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Красноярском крае вода ушла из подтопленных паводком районов
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
Лента новостейМолния