Лавров и главы МИД АСЕАН проведут совещание по коронавирусу

"Дискуссию предполагается сфокусировать на продвижении российско-асеановского стратегического партнерства, разработке совместных мер противодействия пандемии и минимизации ее социально-экономических последствий. Имеется в виду также рассмотреть актуальные задачи углубления практического взаимодействия с "десяткой" в области политики и безопасности, высокотехнологических и инновационных отраслях, включая информационно-коммуникационные технологии", - сообщили в МИД.