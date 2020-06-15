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Лавров и главы МИД АСЕАН проведут совещание по коронавирусу
2020-06-15T16:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
ассоциация государств юго-восточной азии
в мире
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коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, ассоциация государств юго-восточной азии, в мире

Лавров и главы МИД АСЕАН проведут совещание по коронавирусу

16:42 15.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 17 июня проведет в формате видеоконференции специальное совещание с главами внешнеполитических ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам реагирования на вызовы пандемии коронавируса, сообщил МИД РФ.
"Дискуссию предполагается сфокусировать на продвижении российско-асеановского стратегического партнерства, разработке совместных мер противодействия пандемии и минимизации ее социально-экономических последствий. Имеется в виду также рассмотреть актуальные задачи углубления практического взаимодействия с "десяткой" в области политики и безопасности, высокотехнологических и инновационных отраслях, включая информационно-коммуникационные технологии", - сообщили в МИД.
Особое внимание будет уделено повышению роли асеаноцентричных механизмов, в том числе Восточноазиатского саммита.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровАссоциация государств Юго-Восточной АзииВ мире
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