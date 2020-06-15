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Новый компьютер из старых деталей: школьник запустил социальный проект
2020-06-15T17:39
калининградская область
видео
общество
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калининградская область
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РИА Новости
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353
60
Новый компьютер из старых деталей: школьник запустил социальный проект
14-летний Сергей Верзов из Калининградской области обеспечил компьютерами уже 9 нуждающихся семей. Для этого школьник запустил в Сети социальный проект: попросил людей отдать ему ненужную старую технику, а из деталей пообещал собрать новые машины. Люди с радостью откликнулись, техника поступает уже из разных уголков страны. Сергей надеется, что интерес к его проекту не пропадет, и он сможет помочь еще многим людям.
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2020-06-15T16:42
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РИА Новости
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60
калининградская область, видео, общество, видео
Новый компьютер из старых деталей: школьник запустил социальный проект
Четырнадцатилетний Сергей Верзов из Калининградской области обеспечил компьютерами уже девять нуждающихся семей.
2020-06-15T16:42
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=18979365&type=mp4
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PT1M45S

Новый компьютер из старых деталей: школьник запустил социальный проект

16:42 15.06.2020 (обновлено: 17:39 15.06.2020)
2652
Четырнадцатилетний Сергей Верзов из Калининградской области обеспечил компьютерами уже девять нуждающихся семей.
Для этого школьник запустил в Сети социальный проект: попросил людей отдать ему ненужную старую технику, а из деталей пообещал собрать новые машины. Люди с радостью откликнулись, техника поступает уже из разных уголков страны. Сергей надеется, что интерес к его проекту не пропадет и он сможет помочь еще многим людям.
19651005
Калининградская областьВидеоОбщество
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