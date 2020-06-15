Новый компьютер из старых деталей: школьник запустил социальный проект

Для этого школьник запустил в Сети социальный проект: попросил людей отдать ему ненужную старую технику, а из деталей пообещал собрать новые машины. Люди с радостью откликнулись, техника поступает уже из разных уголков страны. Сергей надеется, что интерес к его проекту не пропадет и он сможет помочь еще многим людям.