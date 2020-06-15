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Восстановление экономики Москвы может занять больше года
2020-06-15T17:13
владимир ефимов (политик)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
экономика
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владимир ефимов (политик), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, экономика

Восстановление экономики Москвы может занять больше года

16:41 15.06.2020 (обновлено: 17:13 15.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосква во время действия режима самоизоляции
Москва во время действия режима самоизоляции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москва во время действия режима самоизоляции. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Восстановление экономики Москвы до докризисного уровня будет длительным и может занять более года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Если говорить про полноценное нормальное русло восстановления экономики исключительно от пандемии, то, я думаю, что достаточно будет пары месяцев. Если говорить в целом о восстановлении экономики на докризисный период, нельзя забывать о том, что помимо ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы видим изменения на мировых рынках, связанных с изменением цен на нефтепродукты, сокращением количества потребления нефтепродуктов в целом на уровне потребления на мировом рынке, то, я думаю, что восстановление будет достаточно длительным и может занять более года", - сказал Ефимов в эфире радиостанции Business FM, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется на восстановлении экономики и возвращение её в нормальное русло.
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Распространение нового коронавирусаВладимир Ефимов (политик)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваЭкономика
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