Восстановление экономики Москвы может занять больше года

"Если говорить про полноценное нормальное русло восстановления экономики исключительно от пандемии, то, я думаю, что достаточно будет пары месяцев. Если говорить в целом о восстановлении экономики на докризисный период, нельзя забывать о том, что помимо ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы видим изменения на мировых рынках, связанных с изменением цен на нефтепродукты, сокращением количества потребления нефтепродуктов в целом на уровне потребления на мировом рынке, то, я думаю, что восстановление будет достаточно длительным и может занять более года", - сказал Ефимов в эфире радиостанции Business FM, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется на восстановлении экономики и возвращение её в нормальное русло.