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Вологодская область не будет проводить парад Победы 24 июня
2020-06-15T16:55
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Вологодская область не будет проводить парад Победы 24 июня

16:40 15.06.2020 (обновлено: 16:55 15.06.2020)
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CC0 / igorselivanovskiy / Вологда
Вологда
CC0 / igorselivanovskiy /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не будет проводиться в Вологодской области 24 июня на фоне текущей эпидситуации, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Мы провели консультации с членами правительства Вологодской области, с общественными организациями, с мэрами двух городов - Вологды и Череповца… В связи с тем, что мы до сих пор фиксируем очаговые вспышки заболевания (коронавирусной инфекцией - ред.) на промплощадках и в вахтовых городках, мы фиксируем очаги и единичные случаи заболевания в медицинских учреждениях.., мы видим, что семейные очаги… продолжают расширяться.., проведение массовых мероприятий 24 июня в Вологодской области невозможно", - сказал Кувшинников на заседании оперштаба региона.
"Двадцать четвертое июня в Вологодской области - оплаченный выходной день, но в этот выходной день… призываю вологжан остаться дома и смотреть торжественные мероприятия в городах-героях по телевизору", - добавил губернатор.
Кувшинников напомнил, что пока в Вологодской области реализован только первый этап снятия ограничений по коронавирусу.
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Согласно данным регионального оперштаба, на понедельник в Вологодской области подтверждено 1302 случая COVID-19, прирост за сутки составил 18 случаев. Выздоровел 781 человек, скончались - 13.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПарад ПобедыЗдоровье - ОбществоЧереповецВологдаВологодская областьОбщество
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