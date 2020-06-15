Вологодская область не будет проводить парад Победы 24 июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не будет проводиться в Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не будет проводиться в Вологодской области 24 июня на фоне текущей эпидситуации, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Мы провели консультации с членами правительства Вологодской области, с общественными организациями, с мэрами двух городов - Вологды Череповца … В связи с тем, что мы до сих пор фиксируем очаговые вспышки заболевания ( коронавирусной инфекцией - ред.) на промплощадках и в вахтовых городках, мы фиксируем очаги и единичные случаи заболевания в медицинских учреждениях.., мы видим, что семейные очаги… продолжают расширяться.., проведение массовых мероприятий 24 июня в Вологодской области невозможно", - сказал Кувшинников на заседании оперштаба региона.

"Двадцать четвертое июня в Вологодской области - оплаченный выходной день, но в этот выходной день… призываю вологжан остаться дома и смотреть торжественные мероприятия в городах-героях по телевизору", - добавил губернатор.

Кувшинников напомнил, что пока в Вологодской области реализован только первый этап снятия ограничений по коронавирусу.

Согласно данным регионального оперштаба, на понедельник в Вологодской области подтверждено 1302 случая COVID-19, прирост за сутки составил 18 случаев. Выздоровел 781 человек, скончались - 13.