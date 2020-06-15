https://ria.ru/20200615/1572957647.html
В Крыму сняли почти все ограничения по коронавирусу
2020-06-15T16:39
2020-06-15T16:42
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь михайличенко
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь михайличенко, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости.
Практически все ограничения, введенные ранее в Республике Крым
в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сняты, сообщил глава республики Сергей Аксенов
.
Ранее Аксенов сообщил, что с 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции населения и обязательной обсервации для граждан, приезжающих из других регионов страны. Кроме того, с 15 июня в республике открылись все кафе, рестораны и площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа. Крымские отели и санатории начали принимать туристов, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны ждут с 1 июля.
"На сегодня в Крыму практически все ограничения по коронавирусу уже сняты. В новом указе будет опубликована дополнительная информация о разрешенных видах деятельности в связи с обращениями граждан", - сказал Аксенов, слова которого приводит его пресс-служба.
По словам Аксенова, большинство ограничений снято в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой в регионе.
В свою очередь, вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко
подчеркнул, что несмотря на то, что граждане, прибывающие в Крым, не обязаны проходить тестирование на COVID-19, на всех пунктах въезда проводится термометрия и осмотр на первичные признаки заболевания. При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, приезжающих на полуостров из-за рубежа, в том числе с территории Украины
.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 363 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.