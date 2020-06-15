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В Крыму сняли почти все ограничения по коронавирусу

16:39 15.06.2020 (обновлено: 16:42 15.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Практически все ограничения, введенные ранее в Республике Крым в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сняты, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил, что с 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции населения и обязательной обсервации для граждан, приезжающих из других регионов страны. Кроме того, с 15 июня в республике открылись все кафе, рестораны и площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа. Крымские отели и санатории начали принимать туристов, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны ждут с 1 июля.
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"На сегодня в Крыму практически все ограничения по коронавирусу уже сняты. В новом указе будет опубликована дополнительная информация о разрешенных видах деятельности в связи с обращениями граждан", - сказал Аксенов, слова которого приводит его пресс-служба.
По словам Аксенова, большинство ограничений снято в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой в регионе.
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В свою очередь, вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко подчеркнул, что несмотря на то, что граждане, прибывающие в Крым, не обязаны проходить тестирование на COVID-19, на всех пунктах въезда проводится термометрия и осмотр на первичные признаки заболевания. При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, приезжающих на полуостров из-за рубежа, в том числе с территории Украины.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 363 человека.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь МихайличенкоСергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаОбщество
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