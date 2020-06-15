Эксперты подготовили рекомендации к открытию туристического сезона

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Русское географическое общество разработало и направило в Ростуризм рекомендации, связанные с открытием туристического сезона, сообщает пресс-служба РГО.

Рекомендации были разработаны совместно с ведущими экспертами в области туризма и путешествий, учеными, представителями региональных отделений Общества, с партнерами-туроператорами, представителями бизнеса и общественных объединений.

"Полагаю, что жесткие меры в борьбе с распространением коронавируса в России в основном закончились. Конечно, об этой болезни нельзя забывать, но нельзя и лишать людей права на отдых, — сказал Владимир Котляков, почетный президент РГО, председатель комиссии по развитию туризма. — Поэтому мое мнение, которое разделяет в целом и Комиссия по развитию туризма РГО, заключается в том, что в нынешний летний сезон должны быть открыты все предприятия для туризма и отдыха на большей части территории России. Исключением могут быть строго ограниченные местности, где пока существуют "очаги" коронавируса".

РГО предлагает отменить двухнедельную обсервацию на территориях, важных для туризма. Разумной альтернативой может стать проведение теста на коронавирусную инфекцию накануне выезда или при въезде в регион.

Экологический, научный, культурно-познавательный туризм должны стать приоритетными направлениями. Это отвечает тренду на путешествия с использованием новых туристских форматов (глэмпинги, хаусботы, экомаршруты и экотропы, посещение заповедных территорий). Такие путешествия в экологически чистых регионах, которые сами по себе обладают высокими оздоровительными свойствами, не предполагают излишних социальных контактов, массового скопления людей. Для этих видов отдыха требуется формирование специальных мер государственной поддержки. Приоритет, по мнению РГО и его экспертов, в этом сезоне — за организованным туризмом, способным обеспечить безопасность.

Для того, чтобы люди могли планировать свои поездки, РГО предлагает рассмотреть возможность создания общедоступной карты страны с присвоением тому или иному региону статуса "зеленого" или "красного" по степени риска и возможности системы местного здравоохранения своевременно оказать медицинскую помощь приезжающим. Общество предлагает создать раздел на официальном сайте Ростуризма, а также на сайте Стопкоронавирус.рф, где будет представлена актуальная ситуация в регионах, а также на отдельных курортах.