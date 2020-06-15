В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе "Факел" выросло до 82

КАЛИНИНГРАД, 15 июн - РИА Новости. Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Сообщалось, что на прошлой неделе на заводе был выявлен очаг COVID-19, заболели 29 сотрудников. Для локализации очага инфекции на предприятии провели дезинфекцию производственных помещений, контактных с заболевшими отстранили от работы и обследовали на наличие инфекции.
"По данным Роспотребнадзора заболели 82 человека в четырех цехах, 90% из них с признаками ОРВИ и внебольничными пневмониями", - рассказали в оперштабе.
По информации оперштаба, всего на 15 июня на COVID-19 в Калининградской области обследованы 70,8 тысячи человек, из них выявлены 2112 случаев заражения, 986 человек выздоровели (двое за последние сутки), умерли 34. Под медицинским наблюдением находятся 4863 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.