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В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе "Факел" выросло до 82
2020-06-15T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
роскосмос
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, роскосмос, калининградская область, общество

В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе "Факел" выросло до 82

16:36 15.06.2020
1983
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице
КАЛИНИНГРАД, 15 июн - РИА Новости. Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Сообщалось, что на прошлой неделе на заводе был выявлен очаг COVID-19, заболели 29 сотрудников. Для локализации очага инфекции на предприятии провели дезинфекцию производственных помещений, контактных с заболевшими отстранили от работы и обследовали на наличие инфекции.
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"По данным Роспотребнадзора заболели 82 человека в четырех цехах, 90% из них с признаками ОРВИ и внебольничными пневмониями", - рассказали в оперштабе.
По информации оперштаба, всего на 15 июня на COVID-19 в Калининградской области обследованы 70,8 тысячи человек, из них выявлены 2112 случаев заражения, 986 человек выздоровели (двое за последние сутки), умерли 34. Под медицинским наблюдением находятся 4863 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоскосмосКалининградская областьОбщество
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