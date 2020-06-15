В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе "Факел" выросло до 82

Сообщалось, что на прошлой неделе на заводе был выявлен очаг COVID-19, заболели 29 сотрудников. Для локализации очага инфекции на предприятии провели дезинфекцию производственных помещений, контактных с заболевшими отстранили от работы и обследовали на наличие инфекции.