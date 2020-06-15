https://ria.ru/20200615/1572957346.html
В КБР рассказали о средствах на лекарства для лечения больных COVID-19
2020-06-15T16:38
2020-06-15T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
казбек коков
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек коков, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество
НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости.
Власти Кабардино-Балкарии по поручению главы республики Казбека Кокова
выделили из республиканского бюджета 17 миллионов рублей на приобретение лекарств для амбулаторных больных COVID-19
, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"По поручению главы региона Казбека Кокова из республиканского бюджета выделено 17 миллионов рублей на приобретение комплектов медицинских препаратов для амбулаторных больных по рекомендуемым схемам лечения коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит в полном объеме реализовывать тактику ведения пациентов на дому, а также предупредить дальнейшее осложнение течения инфекции. "Министерством здравоохранения КБР заключен контракт на поставку 1000 комплектов лекарств, которые поступят в республику в ближайшее время. Планируется закупка еще 1000 комплектов", - уточняет пресс-служба.
По данным регионального оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на амбулаторном лечении сейчас находятся 1176 больных коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 3975 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались 39 пациентов с COVID-19, в том числе одна медсестра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.