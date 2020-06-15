В КБР рассказали о средствах на лекарства для лечения больных COVID-19

НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии по поручению главы республики Власти Кабардино-Балкарии по поручению главы республики Казбека Кокова выделили из республиканского бюджета 17 миллионов рублей на приобретение лекарств для амбулаторных больных COVID-19 , сообщает пресс-служба руководителя региона.

"По поручению главы региона Казбека Кокова из республиканского бюджета выделено 17 миллионов рублей на приобретение комплектов медицинских препаратов для амбулаторных больных по рекомендуемым схемам лечения коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит в полном объеме реализовывать тактику ведения пациентов на дому, а также предупредить дальнейшее осложнение течения инфекции. "Министерством здравоохранения КБР заключен контракт на поставку 1000 комплектов лекарств, которые поступят в республику в ближайшее время. Планируется закупка еще 1000 комплектов", - уточняет пресс-служба.

По данным регионального оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на амбулаторном лечении сейчас находятся 1176 больных коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 3975 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались 39 пациентов с COVID-19, в том числе одна медсестра.