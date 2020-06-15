Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572957346.html
В КБР рассказали о средствах на лекарства для лечения больных COVID-19
2020-06-15T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
казбек коков
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1400x0_80_0_0_3b159c30e6e73d2321c8f17bb6c5ef64.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572957346.html?chat_room_id=1572957346
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:201:1920:1281_1400x0_80_0_0_3b159c30e6e73d2321c8f17bb6c5ef64.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_212:0:1920:1281_1400x0_80_0_0_6699720ffbcab2c87245434f54cd93b4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_539:213:1607:1281_1400x0_80_0_0_552f1a0f63d3ab4aa8fcfc04ceb834d9.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек коков, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество

В КБР рассказали о средствах на лекарства для лечения больных COVID-19

16:38 15.06.2020
61
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии по поручению главы республики Казбека Кокова выделили из республиканского бюджета 17 миллионов рублей на приобретение лекарств для амбулаторных больных COVID-19, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"По поручению главы региона Казбека Кокова из республиканского бюджета выделено 17 миллионов рублей на приобретение комплектов медицинских препаратов для амбулаторных больных по рекомендуемым схемам лечения коронавируса", - говорится в сообщении.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Отмечается, что это позволит в полном объеме реализовывать тактику ведения пациентов на дому, а также предупредить дальнейшее осложнение течения инфекции. "Министерством здравоохранения КБР заключен контракт на поставку 1000 комплектов лекарств, которые поступят в республику в ближайшее время. Планируется закупка еще 1000 комплектов", - уточняет пресс-служба.
По данным регионального оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на амбулаторном лечении сейчас находятся 1176 больных коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 3975 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались 39 пациентов с COVID-19, в том числе одна медсестра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Казбек КоковКоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Врио главы КБР приняли в состав регионального волонтерского движения
Глава Кабардино-Балкарии рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Рязани тестируют новейший препарат для пациентов с СОVID-19
Проверка соблюдения дистанции между пассажирами в транспорте
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 39
Врач скорой помощи
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
Палата для лечения больных с коронавирусной инфекцией
В Кабардино-Балкарии умерли еще три пациента с COVID-19
В больнице
В саратовской психбольнице число случаев COVID-19 выросло до 46
Забор крови у донора
Около 80 тысяч москвичей ежегодно становятся донорами крови
Медик
В Мурманской области сняли режим ЧС в вахтовом поселке
Третий госпиталь для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республике
В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции до 22 июня
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3134
Водитель трамвая проходит медосмотр перед выходом на линию
В России могут разрешить дистанционные предрейсовые медосмотры водителей
Коронавирус COVID-19
Эксперт назвал четыре урока пандемии для международных отношений
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров попросил глав корпораций скорректировать закупочную политику
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Германия поддержит компанию, разрабатывающую вакцину от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
Лента новостейМолния