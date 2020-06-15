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На Саяно-Шушенской ГЭС опровергли данные о повреждении надписи "Россия"
2020-06-15T17:52
день россии
саяно-шушенская гэс
республика хакасия
общество
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день россии, саяно-шушенская гэс, республика хакасия, общество

На Саяно-Шушенской ГЭС опровергли данные о повреждении надписи "Россия"

16:35 15.06.2020 (обновлено: 17:52 15.06.2020)
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© Фото : РусгидроНадпись "Россия", созданная художниками-граффитистами ко Дню России на плотине Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии
Надпись Россия, созданная художниками-граффитистами ко Дню России на плотине Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии
© Фото : Русгидро
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Огромная надпись "Россия", созданная художниками-граффитистами ко Дню России на плотине Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) в Хакасии, находится на месте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Филиала ПАО "РусГидро" - "Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего" Алексей Дубовец.
Граффити "Россия" размером 570 метров в длину и 52 метра в высоту нанесли художники-граффитисты со всей страны. В работах были задействованы 15 художников, технический персонал станции, который обеспечивал безопасность работ на высоте, и два подъемных крана. В общей сложности на надпись ушло более 1 тысячи банок фасадной краски.
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В понедельник некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что буквы якобы смыло в реку Енисей, на которой стоит плотина.
"Сразу могу сказать, что это не так. Я вот ее (надпись - ред.) вижу сейчас, в данный момент. Это неправда", - сказал Дубовец, отвечая на вопрос о якобы смытой надписи.
По данным пресс-службы, объект для нанесения надписи выбран неслучайно: Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая электростанция России (6400 МВт), которая обеспечивает надежную работу энергосистемы всей Сибири. За год Саяно-Шушенская ГЭС вырабатывает 23,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.
Конструкция плотины Саяно-Шушенской ГЭС уникальна – это самая высокая и самая длинная арочно-гравитационная плотина в мире – 242 метра в высоту и 1074 метра в длину. Чтобы построить такую плотину, было уложено 9 миллионов кубометров бетона общим весом 20 миллионов тонн.
В ОНФ, который стал инициатором акции, пояснили, что в ночь на 9 июня буквы действительно "потекли" под проливным дождем, но после него "художники удалили подтеки краски и продолжили работу".
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День РоссииСаяно-Шушенская ГЭСРеспублика ХакасияОбщество
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