На Саяно-Шушенской ГЭС опровергли данные о повреждении надписи "Россия"

КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Огромная надпись "Россия", созданная художниками-граффитистами ко Дню России на плотине Огромная надпись "Россия", созданная художниками-граффитистами ко Дню России на плотине Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) в Хакасии , находится на месте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Филиала ПАО " РусГидро " - "Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего" Алексей Дубовец.

Граффити "Россия" размером 570 метров в длину и 52 метра в высоту нанесли художники-граффитисты со всей страны. В работах были задействованы 15 художников, технический персонал станции, который обеспечивал безопасность работ на высоте, и два подъемных крана. В общей сложности на надпись ушло более 1 тысячи банок фасадной краски.

В понедельник некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что буквы якобы смыло в реку Енисей, на которой стоит плотина.

"Сразу могу сказать, что это не так. Я вот ее (надпись - ред.) вижу сейчас, в данный момент. Это неправда", - сказал Дубовец, отвечая на вопрос о якобы смытой надписи.

По данным пресс-службы, объект для нанесения надписи выбран неслучайно: Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая электростанция России (6400 МВт), которая обеспечивает надежную работу энергосистемы всей Сибири. За год Саяно-Шушенская ГЭС вырабатывает 23,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Конструкция плотины Саяно-Шушенской ГЭС уникальна – это самая высокая и самая длинная арочно-гравитационная плотина в мире – 242 метра в высоту и 1074 метра в длину. Чтобы построить такую плотину, было уложено 9 миллионов кубометров бетона общим весом 20 миллионов тонн.