https://ria.ru/20200615/1572957064.html
"Уральские авиалинии" сохранили большую часть сотрудников на фоне COVID
2020-06-15T16:32
2020-06-15T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
уральские авиалинии
владимир путин
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, уральские авиалинии, владимир путин, экономика
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Большую часть сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии
" удалось сохранить, несмотря на пандемию коронавируса, доложил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов президенту РФ Владимиру Путину
.
Путин в понедельник проводит по видеосвязи совещание по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. В ходе совещания выступил глава "Уральских авиалиний". По его словам, численность сотрудников авиакомпании - около 4 тысяч человек, учитывая членов семей - 12 тысяч. В связи с коронавирусом значительная часть коллектива авиакомпании находится в "вынужденном скользящем простое" с минимальной заработной платой.
Президент поинтересовался, удалось ли сохранить персонал на фоне пандемии. "Сколько у вас сейчас персонала-то осталось? Поувольняли там, да?" - обратился Путин к гендиректору авиакомпании.
"Три тысячи 680 человек. По тем или иным причинам из авиакомпании, ну в значительной степени это личные причины - выходят замуж, рожают и так далее, ушло около 100 человек за период вот с начала года", - ответил Скуратов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.