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"Уральские авиалинии" сохранили большую часть сотрудников на фоне COVID
2020-06-15T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
уральские авиалинии
владимир путин
экономика
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"Уральские авиалинии" сохранили большую часть сотрудников на фоне COVID

16:32 15.06.2020
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© Flickr / Anna ZverevaСамолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
© Flickr / Anna Zvereva
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Большую часть сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии" удалось сохранить, несмотря на пандемию коронавируса, доложил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов президенту РФ Владимиру Путину.
Путин в понедельник проводит по видеосвязи совещание по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. В ходе совещания выступил глава "Уральских авиалиний". По его словам, численность сотрудников авиакомпании - около 4 тысяч человек, учитывая членов семей - 12 тысяч. В связи с коронавирусом значительная часть коллектива авиакомпании находится в "вынужденном скользящем простое" с минимальной заработной платой.
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Президент поинтересовался, удалось ли сохранить персонал на фоне пандемии. "Сколько у вас сейчас персонала-то осталось? Поувольняли там, да?" - обратился Путин к гендиректору авиакомпании.
"Три тысячи 680 человек. По тем или иным причинам из авиакомпании, ну в значительной степени это личные причины - выходят замуж, рожают и так далее, ушло около 100 человек за период вот с начала года", - ответил Скуратов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Уральские авиалинииВладимир ПутинЭкономика
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