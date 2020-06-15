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Распространение нового коронавируса
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В Саудовской Аравии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
2020-06-15T16:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
саудовская аравия
в мире
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коронавирус covid-19, воз, саудовская аравия, в мире

В Саудовской Аравии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

16:31 15.06.2020
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© AP Photo / Hasan JamaliМужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hasan Jamali
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии впервые превысило 4,5 тысячи за сутки, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным министерства, за последние сутки в королевстве были выявлены 4507 новых зараженных, что является суточным рекордом. Накануне этот показатель составлял 4233.
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Всего в Саудовской Аравии зафиксированы 132 048 случаев заражения COVID-19, выздоровели 87 890 человек, скончались 1011.
Саудовская Аравия по-прежнему находится на первом месте среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом. В конце мая власти Саудовской Аравии объявили о смягчении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в том числе сократили комендантский час по всей стране, открылись магазины и торговые центры, возобновились пятничные намазы в мечетях по всему королевству, за исключением Мекки. Однако после того, как число заболевших снова начало расти, саудовские власти решили ввести с 6 июня комендантский час с 6.00 до 15.00 во втором по величине городе королевства Джидде сроком на две недели.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСаудовская АравияВ мире
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