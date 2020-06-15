Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572956707.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 255 человек
2020-06-15T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
черногория
северная македония
сербия
босния и герцеговина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1400x0_80_0_0_8318e48c84511b2f03e6d66313e415b8.jpg
черногория
северная македония
сербия
босния и герцеговина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572956707.html?chat_room_id=1572956707
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1400x0_80_0_0_8318e48c84511b2f03e6d66313e415b8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_414:0:3145:2048_1400x0_80_0_0_809fc440e22882cb9e5c2eb58caf01de.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_945:0:2993:2048_1400x0_80_0_0_311b24e82f0507c7d570fc2c90b83f62.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, черногория, северная македония, сербия, босния и герцеговина, в мире

В Сербии число жертв коронавируса достигло 255 человек

16:33 15.06.2020
97
© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один больной COVID-19, выявлены 57 новых заражений, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 255 человек. Выявлены 57 новых зараженных, всего 12 367 больных", - заявил минздрав в понедельник.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧерногорияСеверная МакедонияСербияБосния и ГерцеговинаВ мире
Рекомендуем
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число случаев COVID-19 в Португалии превысило 37 тысяч
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
Число случаев коронавируса на палестинских территориях достигло 685
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1974
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии умер еще один пациент с COVID-19
Город Скопье в Македонии
Выборы в парламент Северной Македонии пройдут 15 июля
Жена Константина Ярошенко Виктория
Жена Ярошенко надеется на его возможный обмен на Пола Уилана
Вид на город Эль-Кувейт
В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 26 тысяч
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 22 165
Автомобиль полиции Аргентины
В Аргентине задержали более ста человек, отмечавших открытие бара
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров и главы МИД АСЕАН проведут совещание по коронавирусу
Тестирование на коронавирус
В Швейцарии за сутки выявили 14 заражений коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Финляндии число заразившихся коронавирусом достигло 7108
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1773
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В Красноярске семью побитой в лифте девочки могут поставить на учет
08:13Москвичи 18-19 июня проверят систему онлайн-голосования по поправкам
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
Лента новостейМолния