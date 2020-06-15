Экс-разведчик СВР назвал главную причину беспорядков в США

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Массовые беспорядки в США, проходящие под лозунгом Black Lives Matter, вызваны в первую очередь растущим социальным неравенством и безработицей, убийство чернокожего выступило лишь катализатором недовольства американцев, заявил полковник Службы внешней разведки России в отставке, 10 лет проработавший нелегалом в Штатах, Андрей Безруков.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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"Повод (убийство Джорджа Флойда – ред.), конечно, веский, и время очень подходящее … Но главное — это беспорядки не просто на почве расизма. Это беспорядки на почве того социального и экономического положения, которое сложилось в США. Вместе с темнокожими на улицу выходит большое количество белых, латиноамериканцев и других людей, находящихся в достаточно плохом экономическом положении. В стране почти 40 миллионов безработных. Расовый инцидент послужил толчком, но страна была готова взорваться и без расовых противоречий", - сказал Безруков в интервью телеканалу RT.
В то же время ветеран разведки назвал "перебором" реакцию общества США на этот инцидент, как со стороны либералов, настоявших на удалении с интернет-платформ американской киноклассики, где якобы "романтизируется рабство", так и консерваторов, призывавших ввести войска для подавления протестов. По мнению Безрукова, это свидетельствует о "болезни" страны, переживающей, помимо социального, идеологический кризис.
"Это происходит, оттого что страна больна. Она мечется, пытается найти новую точку опоры — политическую, моральную, идеологическую — в этом кризисе, который делит страну на две части. Одна часть самоуничижается — мы видели подобное в 1980-х годах в России. Примерно то же самое происходит сейчас в США: общество очень больно и ещё не осознало почему, а элиты хотят увести разговор от вопроса денег, чтобы никто не спросил, справедливо ли они делятся", - отметил Безруков.
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