Экс-разведчик СВР назвал главную причину беспорядков в США

В то же время ветеран разведки назвал "перебором" реакцию общества США на этот инцидент, как со стороны либералов, настоявших на удалении с интернет-платформ американской киноклассики, где якобы "романтизируется рабство", так и консерваторов, призывавших ввести войска для подавления протестов. По мнению Безрукова, это свидетельствует о "болезни" страны, переживающей, помимо социального, идеологический кризис.

"Это происходит, оттого что страна больна. Она мечется, пытается найти новую точку опоры — политическую, моральную, идеологическую — в этом кризисе, который делит страну на две части. Одна часть самоуничижается — мы видели подобное в 1980-х годах в России. Примерно то же самое происходит сейчас в США: общество очень больно и ещё не осознало почему, а элиты хотят увести разговор от вопроса денег, чтобы никто не спросил, справедливо ли они делятся", - отметил Безруков.