https://ria.ru/20200615/1572956632.html
В России около пяти миллионов рабочих мест находятся под ограничениями
2020-06-15T16:25
2020-06-15T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим решетников
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим решетников, экономика
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Порядка 5 миллионов рабочих мест в России в настоящий момент находятся под различными ограничениями в связи с коронавирусом, к концу недели их число снизится до 2,5 миллиона, сообщил министр экономического развития Максим Решетников
.
"Министерство экономики мониторит те решения, которые в регионах приняты относительно режима работы предприятий. Если у нас в апреле под различными ограничениями было 15 миллионов рабочих мест, то по состоянию на сегодняшний день 5 миллионов рабочих мест находится под различными ограничениями. К концу недели их будет 2,5 миллиона рабочих мест", - сказал Решетников на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Он отметил, что экономика России достаточно быстро открывается. "У нас данные оборота контрольно-кассовой техники выросли на 15%, автоперевозки выросли на 30% относительно показателей апреля. То есть мы видим, что динамика есть, хотя, конечно, докризисный уровень еще не достигнут. Но в целом наша оценка ситуации сейчас лучше, чем в апреле, и это напрямую связано с теми антикризисными мерами и вливанием денег в экономику, которое сейчас происходит", - пояснил глава Минэкономразвития.
По словам Решетникова, в апреле-мае уровень трат федерального бюджета вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Всего у нас в экономику с начала года дополнительно поступило 2,5 триллиона рублей", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.