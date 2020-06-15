В России около пяти миллионов рабочих мест находятся под ограничениями

"Министерство экономики мониторит те решения, которые в регионах приняты относительно режима работы предприятий. Если у нас в апреле под различными ограничениями было 15 миллионов рабочих мест, то по состоянию на сегодняшний день 5 миллионов рабочих мест находится под различными ограничениями. К концу недели их будет 2,5 миллиона рабочих мест", - сказал Решетников на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он отметил, что экономика России достаточно быстро открывается. "У нас данные оборота контрольно-кассовой техники выросли на 15%, автоперевозки выросли на 30% относительно показателей апреля. То есть мы видим, что динамика есть, хотя, конечно, докризисный уровень еще не достигнут. Но в целом наша оценка ситуации сейчас лучше, чем в апреле, и это напрямую связано с теми антикризисными мерами и вливанием денег в экономику, которое сейчас происходит", - пояснил глава Минэкономразвития.