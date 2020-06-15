https://ria.ru/20200615/1572956503.html
Жена Ярошенко надеется на его возможный обмен на Пола Уилана
2020-06-15T16:23
2020-06-15T16:33
дело пола уилана
пол уилан
константин ярошенко
сша
задержание в либерии российского летчика
в мире
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дело пола уилана, пол уилан, константин ярошенко, сша, задержание в либерии российского летчика, в мире
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости, Юлия Насулина.
Супруга российского летчика Константина Ярошенко
, отбывающего срок в американской тюрьме, надеется на возможность его обмена на американца Пола Уилана
, который в понедельник был осужден в России за шпионаж.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. В понедельник мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его защита утверждает, что он стал жертвой провокации.
"Не знаю, идут ли переговоры, но очень хочется надеяться, что возможность обмена будет", - сказала Виктория Ярошенко РИА Новости.
Она сообщила, что в настоящее время ее супруга беспокоят зубная и головная боли. Результаты теста на коронавирус он пока не получил. "Костя говорит, что у большей половины колонии обнаружен коронавирус… Его результаты пока не получены", - сказала собеседница агентства.
Ярошенко в США
в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.