Жена Ярошенко надеется на его возможный обмен на Пола Уилана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Супруга российского летчика Супруга российского летчика Константина Ярошенко , отбывающего срок в американской тюрьме, надеется на возможность его обмена на американца Пола Уилана , который в понедельник был осужден в России за шпионаж.

Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. В понедельник мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его защита утверждает, что он стал жертвой провокации.

"Не знаю, идут ли переговоры, но очень хочется надеяться, что возможность обмена будет", - сказала Виктория Ярошенко РИА Новости.

Она сообщила, что в настоящее время ее супруга беспокоят зубная и головная боли. Результаты теста на коронавирус он пока не получил. "Костя говорит, что у большей половины колонии обнаружен коронавирус… Его результаты пока не получены", - сказала собеседница агентства.