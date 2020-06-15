Семья Уилана не будет просить о его обмене

"Нет никаких свидетельств того, что правительство США заинтересовано в обмене. Да и с чего бы им это делать? Пол - турист, а не контрабандист наркотиков или торговец оружием", - добавил брат осужденного, выразив мнение, что страны, "где соблюдается верховенство закона", не занимаются обменами. Он отметил, что семья Уилана не будет обращаться к американскому правительству с просьбой об обмене заключенными.