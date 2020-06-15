https://ria.ru/20200615/1572956435.html
Семья Уилана не будет просить о его обмене
2020-06-15T16:23
2020-06-15T17:13
константин ярошенко
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константин ярошенко, виктор бут, сергей рябков, москва, вашингтон (город), дело пола уилана, россия, пол уилан, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости.
Семья Пола Уилана
, осужденного в понедельник в России на 16 лет лишения свободы за шпионаж, не хочет просить о его обмене и считает, что власти США
тоже не заинтересованы в этом, заявил РИА Новости его брат Дэвид Уилан.
Уилана задержали в Москве
в конце 2018 года во время шпионской акции. В понедельник мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его защита утверждает, что он стал жертвой провокации.
"Нет, это не значит, что мы готовы обменять Пола", - сказал Дэвид, комментируя свое заявление, сделанное после приговора, где он упомянул "уступки".
"Нет никаких свидетельств того, что правительство США заинтересовано в обмене. Да и с чего бы им это делать? Пол - турист, а не контрабандист наркотиков или торговец оружием", - добавил брат осужденного, выразив мнение, что страны, "где соблюдается верховенство закона", не занимаются обменами. Он отметил, что семья Уилана не будет обращаться к американскому правительству с просьбой об обмене заключенными.
Дэвид Уилан заявил, что семья осужденного надеется на шаги правительства США, которые позволят быстро вернуть его домой, и продолжит работать с членами конгресса и госдепартамента, чтобы отстаивать его свободу.
Адвокат Уилана ранее заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута
или Константина Ярошенко
, отбывающих наказание в США. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
, комментируя приговор Уилану, Москва не раз предлагала Вашингтону
варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Никаких имен при этом озвучено не было.