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Семья Уилана не будет просить о его обмене
2020-06-15T17:13
константин ярошенко
виктор бут
сергей рябков
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пол уилан
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Семья Уилана не будет просить о его обмене

16:23 15.06.2020 (обновлено: 17:13 15.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Семья Пола Уилана, осужденного в понедельник в России на 16 лет лишения свободы за шпионаж, не хочет просить о его обмене и считает, что власти США тоже не заинтересованы в этом, заявил РИА Новости его брат Дэвид Уилан.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. В понедельник мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его защита утверждает, что он стал жертвой провокации.
"Нет, это не значит, что мы готовы обменять Пола", - сказал Дэвид, комментируя свое заявление, сделанное после приговора, где он упомянул "уступки".
"Нет никаких свидетельств того, что правительство США заинтересовано в обмене. Да и с чего бы им это делать? Пол - турист, а не контрабандист наркотиков или торговец оружием", - добавил брат осужденного, выразив мнение, что страны, "где соблюдается верховенство закона", не занимаются обменами. Он отметил, что семья Уилана не будет обращаться к американскому правительству с просьбой об обмене заключенными.
Дэвид Уилан заявил, что семья осужденного надеется на шаги правительства США, которые позволят быстро вернуть его домой, и продолжит работать с членами конгресса и госдепартамента, чтобы отстаивать его свободу.
Адвокат Уилана ранее заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя приговор Уилану, Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Никаких имен при этом озвучено не было.
Жена Константина Ярошенко Виктория
Вчера, 16:23
Жена Ярошенко надеется на его возможный обмен на Пола Уилана
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Константин ЯрошенкоВиктор БутСергей РябковМоскваВашингтон (город)Дело Пола УиланаРоссияПол УиланСШАВ мире
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