Шоураннер "Ведьмака" раскрыла подробности сюжета второго сезона

По ее словам, в новых сериях будет меньше отсылок к прошлому, которые запутали многих зрителей в первом сезоне. Тогда поклонники романов Анджея Сапковского раскритиковали шоураннеров за чрезмерное использование разных периодов времени, в которых сначала рассказывают о прошлом Геральта (Генри Кавилл), Йеннифэр (Аня Чалотра) и Цири (Фрейя Аллан), а потом переносят действие в настоящее. Хиссрич заявила, что во втором сезоне они частично отойдут от такого приема.